Đà Nẵng thí điểm chuyển sang đất ở hơn 11.100 m² tại dự án Diamond Square

khu đất dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square tại số 84 đường Hùng Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội (đợt 2). Trong đó, khu đất dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square tại số 84 đường Hùng Vương, phường Hải Châu được đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng với diện tích 11.170,6 m2.

Dự án do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.159 tỷ đồng. Đây là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất (đất thương mại dịch vụ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 978455 cấp ngày 29/9/2020).

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II/2026 đến quý IV/2030.

Theo đánh giá của các sở, ngành, công ty đáp ứng điều kiện là tổ chức kinh doanh bất động sản theo quy định và đang có quyền sử dụng đất, thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 171/2024/QH15.

Về quy hoạch, Sở Xây dựng nhận định dự án cơ bản phù hợp với quy hoạch phân khu về chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu mật độ, tầng cao. Tuy nhiên, quy mô dân số đề xuất cùng một số chỉ tiêu hạ tầng xã hội tại đơn vị ở VS1-3A và các đơn vị ở lân cận chưa đảm bảo theo quy định.

Dự án khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng khách sạn, chung cư cao cấp Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square của Công ty TNHH MTV Kinh Bắc Đà Nẵng tại số 84 đường Hùng Vương (được Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam chuyển nhượng lại) từng "trùm mền" suốt nhiều năm qua. Ảnh XM

Trên tinh thần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Sở Xây dựng cơ bản thống nhất đưa dự án vào danh mục thí điểm với điều kiện chủ đầu tư phải khắc phục các tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, quy mô dân số thường trú tối đa không vượt quá phần dân số còn lại tại ô quy hoạch HH6/VS1-3A (UBND phường Hải Châu xác nhận còn lại 266 người).

Chủ đầu tư được phép bố trí trường mầm non kết hợp tại tầng 1 và tầng 2 công trình chung cư, bảo đảm diện tích sân chơi, lối đi riêng và các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời phải bố trí chỉ tiêu dịch vụ công cộng khác tối thiểu 0,2 m2/người và diện tích cây xanh trong phạm vi dự án tối thiểu 2 m2/người dưới hình thức không gian mở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, sử dụng.

Các giải pháp này sẽ được chủ đầu tư hoàn thiện trong bước chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết và thiết kế cơ sở. Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Hải Châu sẽ tiếp tục kiểm tra, có ý kiến tại các bước thẩm định tiếp theo.

UBND thành phố cũng lưu ý, dự án nằm ở khu vực lõi trung tâm, nơi quỹ đất bổ sung hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn hạn chế. Tuy nhiên, dự án trước đây đã được UBND thành phố (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4442/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 và nằm trong danh mục các dự án khó khăn, vướng mắc đã được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Do đó, dự án có cơ sở được xem xét thuộc trường hợp ngoại trừ.

Ngoài ra, dự án đã được xác định trong khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; thuộc khu vực đô thị theo quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông; không thuộc các dự án quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai.

Trong đợt này, HĐND TP Đà Nẵng cũng thông qua đề xuất của UBND TP về việc đưa dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và Trung tâm thương mại dịch vụ Sapphire Coast tại Khu C Vệt biệt thự Xuân Thiều – Nam Ô, phường Liên Chiểu vào danh mục thí điểm chuyển đổi sang đất ở theo chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Dự án Sapphire Coast có diện tích 8.719,7 m2, do Công ty Cổ phần Sapphire Coast làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cả hai dự án đều đáp ứng các điều kiện thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 và không vượt quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch 2021-2030.