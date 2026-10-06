Giữa rừng Trường Sơn có mỏ nước nóng gần 80°C, mất 10 phút để chín trứng gà, chuyện gì đang xảy ra?

Một nguồn nước khoáng nóng tự nhiên tại Hà Tĩnh có nhiệt độ tại khu vực trung tâm mỏ lên tới 77-78°C, nằm giữa không gian rừng núi Trường Sơn, đang được địa phương tiếp tục khai thác để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Nằm tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, khu vực Nước Sốt từ lâu được biết đến với nguồn nước khoáng nóng tự nhiên. Đây được xem là một trong những lợi thế nổi bật để địa phương phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Theo các tài liệu nghiên cứu, nhiệt độ nguồn nước tại Nước Sốt có thể lên tới khoảng 96°C. Trong khi đó, nghiên cứu địa chất chuyên sâu của Đại học Mỏ - Địa chất ghi nhận nhiệt độ tại khu vực trung tâm mỏ ở mức 77-78°C. Với mức nhiệt này, nước có thể luộc chín trứng.

Theo công trình nghiên cứu của Đại học Mỏ - Địa chất, mỏ nước khoáng Sơn Kim phân bố trên diện tích khoảng 4.000m², dài khoảng 200m và rộng khoảng 20m. Riêng khu vực trung tâm rộng khoảng 1.500m² có nhiều mạch nước khoáng phun lên mặt đất.

Điểm đáng chú ý của nguồn nước không chỉ nằm ở nhiệt độ cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước khoáng Sơn Kim có tính kiềm, chứa 157 mg/l H₂SiO₃ và khoảng 6,85 mg/l H₂S, thuộc nhóm nước bicarbonat - natri. Trữ lượng khai thác được xác định khoảng 355m³/ngày. Trong đó, hai giếng khoan có khả năng khai thác lần lượt khoảng 163 và 192m³/ngày.

Không nằm giữa khu đô thị, Nước Sốt tọa lạc tại vùng núi phía Tây Hà Tĩnh, gần biên giới Việt Nam - Lào. Xã Sơn Kim 1 có đường biên giới dài hơn 36 km, Quốc lộ 8A đi qua và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nằm trên địa bàn. Khu vực Nước Sốt cách cửa khẩu khoảng 17 km, tạo điều kiện kết nối với các tuyến du lịch sang Lào.

Bao quanh nguồn khoáng nóng là không gian rừng núi với hệ sinh thái nhiệt đới cùng nhiều thác, khe suối. Khu du lịch sinh thái Sơn Kim trước đây được giới thiệu có quy mô gần 300ha, hình thành trên nền suối khoáng nóng Nước Sốt.

Sự kết hợp giữa nguồn nước nóng tự nhiên và cảnh quan rừng núi tạo lợi thế để Sơn Kim phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, thiền và nghỉ dưỡng. Trong kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh xác định khu vực Hương Sơn gắn với suối khoáng nóng Sơn Kim là một hướng phát triển loại hình du lịch này.

Sau nhiều năm chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, khu vực Nước Sốt có thêm những chuyển động mới trong năm 2026.

Tháng 7/2026, UBND xã Sơn Kim 1 công khai phương án cho thuê ngắn hạn khu đất tại Khu du lịch sinh thái Nước Sốt, thôn Hà Trai, với diện tích 36.765,5m². Khu đất được đưa ra lựa chọn nhà đầu tư để quản lý và khai thác các hoạt động du lịch sinh thái.

Đến tháng 9/2026, địa phương công bố Công ty TNHH Rượu Whisky và Nước khoáng có ga Hương Sơn là đơn vị trúng đấu giá quyền thuê khu đất với giá hơn 41,3 triệu đồng/năm, thời hạn 5 năm.

UBND xã yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai phương án quản lý, khai thác khu du lịch sinh thái Nước Sốt.

Song song với khu đất trên, Hà Tĩnh từng đưa Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng tại khu du lịch, dịch vụ Nước Sốt vào danh mục xúc tiến đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 50ha, hướng tới xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng, điều dưỡng kết hợp khai thác nguồn suối khoáng nóng Sơn Kim. Hiện trạng khu đất gồm đất nông nghiệp và lâm nghiệp, còn tổng vốn đầu tư được xác định theo đề xuất của nhà đầu tư.

Từ một mỏ nước khoáng chỉ rộng vài nghìn mét vuông giữa vùng núi biên giới, Sơn Kim đang được định hướng phát triển thành một không gian du lịch quy mô lớn hơn.

Lợi thế nổi bật của khu vực là nguồn nước khoáng nóng tự nhiên gần 80°C, trữ lượng khai thác khoảng 355m³ mỗi ngày, cùng cảnh quan rừng núi và vị trí gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.