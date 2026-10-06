EVNNPT và EVNHANOI tăng cường phối hợp, bảo đảm cung cấp điện cho Thủ đô

Ngày 5/10/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Hội nghị triển khai đồng bộ các công trình truyền tải và phân phối nhằm đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐTV EVNNPT và ông Nguyễn Danh Duyên - Chủ tịch HĐTV EVNHANOI chủ trì Hội nghị. Tham dự có ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc EVNNPT; ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVNHANOI; các Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban, đơn vị của hai Tổng công ty.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên phát biểu tại buổi làm việc

Đẩy nhanh đầu tư, nâng cao năng lực lưới điện

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lưới điện truyền tải trên địa bàn Hà Nội vận hành an toàn, tin cậy. Tuy nhiên, vào thời điểm phụ tải tăng cao, đặc biệt trong các tháng nắng nóng, một số máy biến áp và đường dây 220kV vận hành ở mức cao, thậm chí quá tải.

Trước yêu cầu phát triển phụ tải, EVNNPT và EVNHANOI đang tập trung triển khai các dự án theo hướng đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân báo cáo tại buổi làm việc

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành đóng điện 2 công trình 500kV; 6 ngăn lộ xuất tuyến cấp điện cho các TBA 220kV phục vụ cung cấp điện cho EVNHANOI; đang triển khai đầu tư 5 công trình, trong đó có các TBA 220kV Văn Điển, Ứng Hòa, đường dây 220kV Văn Điển - rẽ Hà Đông - Thường Tín, đường dây 220kV Ứng Hòa - rẽ Hà Đông - Phủ Lý và lắp máy biến áp thứ 3 tại TBA 220kV Vân Trì.

Tổng công ty cũng đang thực hiện các thủ tục đầu tư 26 công trình, gồm 9 công trình 500kV và 17 công trình 220kV; đồng thời tiếp tục đánh giá nhu cầu để triển khai 6 công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện 220kV.

Một số dự án quan trọng trong quy hoạch có vai trò tăng cường năng lực cung cấp điện cho Hà Nội như TBA 500kV Sơn Tây, Nam Hà Nội, Đan Phượng và các đường dây đấu nối; đường dây 500kV Tây Hà Nội - Vĩnh Yên; đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây;...

Các dự án này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực truyền tải, tăng khả năng đáp ứng phụ tải và giảm áp lực cho các khu vực đang mang tải cao trên địa bàn Thủ đô.

Phó Tổng giám đốc EVNHANOI Hoàng Minh Giang báo cáo tại buổi làm việc

Đồng bộ tiến độ, tháo gỡ các điểm nghẽn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Tổng công ty thống nhất định kỳ hằng năm xây dựng danh mục, tiến độ các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối có kế hoạch đầu tư trong năm tới và các năm tiếp theo; trao đổi, thống nhất và ký thỏa thuận trước khi trình EVN kế hoạch năm tiếp theo.

Trên cơ sở tình hình thực tế triển khai dự án và phát triển phụ tải, lãnh đạo hai Tổng công ty cũng thống nhất xem xét điều chỉnh tiến độ đối với các dự án quan trọng, cấp bách; đồng thời giãn tiến độ những công trình chưa thực sự cần thiết và báo cáo EVN xem xét, chấp thuận.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVNNPT và Chủ tịch HĐTV EVNHANOI đánh giá cao sự phối hợp giữa hai Tổng công ty trong thời gian qua, qua đó góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các sự kiện chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.

Lãnh đạo 2 Tổng công ty trao thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện sau khi ký kết

Lãnh đạo hai Tổng công ty khẳng định việc đảm bảo cung cấp điện cho Thủ đô Hà Nội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo EVN đặc biệt quan tâm. Vì vậy công tác phối hợp giữa EVNNPT và EVNHANOI là yêu cầu cần thiết để các công việc được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng và hiệu quả. Hai bên thống nhất giao Ban Kế hoạch làm đầu mối đôn đốc các đơn vị triển khai.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện, EVNHANOI thống nhất phối hợp kiến nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội xem xét, tháo gỡ, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô.