TP. Đồng Nai tăng tốc quý IV, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 11%

GRDP 9 tháng năm 2026 của TP. Đồng Nai tăng 10,01% so với cùng kỳ. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 6/10, UBND TP. Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình kinh tế - xã hội của TP. Đồng Nai trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Riêng quý III/2026, GRDP của thành phố tăng 10,21% so với cùng kỳ, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 10,01%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố.

Kết quả trên cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố trong bối cảnh Đồng Nai đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 78.246 tỷ đồng, bằng 78% dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND thành phố giao; đạt 52% so với chỉ tiêu phấn đấu 150.000 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công được thành phố tập trung chỉ đạo. Lũy kế vốn thanh toán trong 9 tháng đạt 68,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 71,9% kế hoạch vốn thành phố giao.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, nhất là công trình giao thông trọng điểm, dự án kết nối vùng và những dự án có tính lan tỏa, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng kết nối tới sân bay Long Thành. Ảnh: Văn Dũng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạn chế vẫn cần sớm khắc phục. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số lĩnh vực, địa phương còn chậm; công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn còn những bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số nhiệm vụ, dự án.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tạo dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm.

Trọng tâm được đặt vào đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm.

Các sở, ngành, địa phương cũng đề xuất tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, thời gian còn lại của năm không nhiều. Vì vậy, 3 tháng cuối năm phải được xác định là giai đoạn cao điểm để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến hoàn thiện quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.

Trong đó, từng sở, ngành, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát những điểm nghẽn, khó khăn để tập trung xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của thành phố.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua địa phận TP. Đồng Nai vừa được thông xe. Ảnh: Văn Dũng

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương nhìn nhận thẳng thắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; hiệu quả công việc phải được “đo đếm” bằng những số liệu, sản phẩm và kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng ở báo cáo tiến độ.

Đồng thời, các đơn vị phải tăng cường phối hợp với sở, ngành chuyên môn được thành phố giao chủ trì; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là các vướng mắc liên ngành, liên địa phương.

Với GRDP 9 tháng tăng 10,01%, mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm đặt ra yêu cầu rất lớn đối với quý IV. Việc khơi thông nguồn lực đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tháo gỡ các điểm nghẽn của những dự án trọng điểm được xác định là những nhiệm vụ then chốt để TP. Đồng Nai tạo thêm động lực tăng trưởng trong chặng nước rút của năm 2026.