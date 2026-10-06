Quảng Trị: Khơi thông nguồn lực đất đai, tăng tốc các dự án nhà ở, khu đô thị

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề xuất đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” nhằm rút ngắn các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Quảng Trị đang quyết liệt tháo gỡ những “điểm nghẽn” về đất đai, giải phóng mặt bằng, định giá đất và hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư.

Với yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm từng vướng mắc, dự án đủ điều kiện phải triển khai ngay, tỉnh hướng tới khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy đô thị hóa, tạo nền tảng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và mở thêm dư địa tăng trưởng trong những năm tới.

Quyết liệt xử lý từng điểm nghẽn

Ngày 6/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 82 dự án khu dân cư, khu đô thị và khu nhà ở xã hội sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai.

Sở Tài chính quản lý, theo dõi 23 dự án; Sở Xây dựng được giao theo dõi và ký hợp đồng 42 dự án; 17 dự án còn lại thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Tiến độ nhiều dự án còn chậm so với thời gian được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Trong 23 dự án do Sở Tài chính theo dõi, có 9 dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và thủ tục chuẩn bị đầu tư, có khả năng thi công trong năm 2026; 14 dự án còn lại đang giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và chuẩn bị đầu tư.

Trong 42 dự án do Sở Xây dựng ký, theo dõi hợp đồng, có 25 dự án đã triển khai xây dựng trước năm 2025; 12 dự án đã ký hợp đồng, đang bàn giao mặt bằng sơ bộ; 5 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, định giá đất; cùng với đó là tài chính, nghĩa vụ ngân sách, hạ tầng giao thông do Nhà nước đầu tư chưa hoàn thiện, đấu nối, khớp nối hạ tầng và hệ thống thoát nước thải.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Phong Phú yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và tập trung xử lý từng vướng mắc theo hướng cụ thể, thực chất, giải quyết dứt điểm từng vấn đề.

Đối với các dự án đủ điều kiện, nhà đầu tư phải khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức thi công theo tiến độ được chấp thuận; không để dự án đã được tháo gỡ nhưng tiếp tục chậm triển khai, gây lãng phí đất đai.

Các sở, ngành tập trung xử lý khó khăn về giải phóng mặt bằng; giao đất, định giá đất; tài chính, nghĩa vụ ngân sách; hạ tầng giao thông và đấu nối hạ tầng. Những nội dung thuộc quy định pháp luật phải được rà soát kỹ để tham mưu phương án phù hợp; trường hợp cần thiết nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù, thí điểm theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư rà soát từng dự án; lập danh mục các dự án có khả năng triển khai ngay, xác định rõ khó khăn, trách nhiệm và thời hạn xử lý, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tỉnh lựa chọn những dự án đủ điều kiện để tập trung tháo gỡ, triển khai ngay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách trong quý 4/2026.

Các chủ đầu tư có dự án đã được tháo gỡ phải khẩn trương thực hiện, không để đất đai bỏ hoang, lãng phí; trường hợp không còn khả năng triển khai, chủ động đề xuất liên doanh, liên kết, chuyển nhượng dự án theo quy định pháp luật.

Dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu bàn giao khoảng 300 căn hộ cho khách hàng vào cuối năm 2026. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Mở dư địa phát triển đô thị và thị trường bất động sản

Theo Nghị quyết số 12 ngày 20/5/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu phát triển khoảng 178.401 căn nhà ở; nâng diện tích nhà ở bình quân lên 35,3 m² sàn/người, trong đó đô thị đạt 37,5 m²/người và nông thôn 33,9 m²/người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 12 m² sàn/người.

Quảng Trị dự kiến huy động hơn 235.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở; trong đó ngân sách khoảng 894 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo. Phần lớn nguồn vốn còn lại được huy động ngoài ngân sách, thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Quảng Trị dự kiến cần khoảng 3.628 ha đất để triển khai các dự án phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Đây là dư địa để tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực xã hội phát triển nhà ở, khu đô thị và hạ tầng đồng bộ.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cùng với tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án, lãnh đạo tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về nhà ở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; minh bạch thị trường bất động sản và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch, đất đai.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư sẽ góp phần đưa đất đai vào khai thác hiệu quả, gia tăng nguồn cung nhà ở, hoàn thiện hạ tầng đô thị, đồng thời tạo thêm dư địa cho các ngành xây dựng, sản xuất vật liệu, thương mại và dịch vụ phát triển.

Qua đó, việc phát triển nhà ở và đô thị vừa đáp ứng nhu cầu chỗ ở, nâng cao chất lượng không gian sống, vừa huy động nguồn lực xã hội, tăng thu ngân sách và mở rộng động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội, tạo nền tảng để Quảng Trị phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, bền vững trong những năm tới./.