TP. Hồ Chí Minh duyệt hướng tuyến metro Thủ Dầu Một

Ảnh minh họa - Ảnh: HCMC Metro.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của metro số 2 Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh, kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm Thành phố.

Theo phương án được phê duyệt, phạm vi nghiên cứu toàn tuyến dài khoảng 33,2 km, trong đó đoạn đi trên cao khoảng 17,7 km, phần còn lại đi ngầm.

Điểm đầu tuyến kết nối với ga S5 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), phường Bình Dương; điểm cuối kết nối ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, phường Bến Thành.

Theo phương án, tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh được thiết kế để liên kết với nhiều tuyến đường sắt đô thị khác đang xây dựng, đồng thời kết nối với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam và các tuyến đường sắt dự kiến trong tương lai.

Tuyến đi qua địa bàn 16 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Theo quyết định, tuyến được bố trí 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23. Dự án đồng thời bố trí một depot Hiệp Bình Phước tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Liên danh tư vấn.

Sau khi có phương án tuyến và vị trí công trình trên tuyến, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã được phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan.

MAUR có trách nhiệm tiếp tục rà soát, đánh giá ảnh hưởng giữa dự án và các công trình dọc tuyến; hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, đóng dấu và lưu trữ theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có thay đổi một số vị trí hướng tuyến và nhà ga, MAUR phải tổng hợp, báo cáo để Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt điều chỉnh phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến theo quy định, cùng một số nhiệm vụ khác.

UBND Thành phố yêu cầu MAUR hoàn thiện việc xác định tâm quy ước của nhà ga, depot trong hồ sơ dự án, làm cơ sở xác định ranh giới các khu vực quy hoạch mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Metro số 2 Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh là một trong 3 tuyến metro dự kiến trình phê duyệt trong tháng 12, khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2030.

Dự án đang được trình thẩm định hồ sơ phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hướng tuyến và vị trí công trình.

Hiện Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trình thẩm định phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Để triển khai dự án, TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu hồi khoảng 81,2 ha đất, ảnh hưởng khoảng 2.681 trường hợp; trong đó khoảng 398 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 34.374 tỷ đồng, từ ngân sách Thành phố.

CHI TIẾT HƯỚNG TUYẾN CỤ THỂ CỦA METRO SỐ 2 THỦ DẦU MỘT - TP. HỒ CHÍ MINH Xuyên qua Vành đai 3 vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh Tuyến bắt đầu từ ga C0 (ga trên cao), bố trí chung với ga S5 của tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên trên đường Hùng Vương. Từ đây, tuyến rẽ phải vào đường Phạm Ngọc Thạch và tiếp tục đi trên cao dọc dải phân cách giữa của tuyến đường này. Đến khu vực trước hầm chui Ngã năm Phước Kiến, tuyến chuyển hướng sang trái, vượt và nhập vào phía bên phải Đại lộ Bình Dương theo hướng từ Thủ Dầu Một về TP. Hồ Chí Minh. Ga C2 được bố trí trong phạm vi công viên Thanh Lễ. Sau đó, tuyến vượt Vành đai 3, kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt đô thị số 4 TP. Hồ Chí Minh (quy hoạch) tại ga C5, được bố trí phía sau nút giao Vành đai 3. Sau ga C5, tuyến tiếp tục đi trên cao theo phía bên phải Đại lộ Bình Dương đến ga C10. Ga C10 được bố trí trong khu vực đất công viên cây xanh trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Lotte Mart Bình Dương. Sau ga C10, tuyến chuyển hướng sang trái, vượt Quốc lộ 13 và chuyển từ đi trên cao sang đi ngầm. Đoạn ngầm bám theo hành lang đường dây điện cao thế 110 kV Thuận An - Linh Trung 2 - Thủ Đức, lần lượt đi qua khu dân cư Vĩnh Phú 2 tại ga C11 và Vĩnh Phú 1 tại ga C12. Các ga C11, C12 lần lượt được bố trí gần khu dân cư Vĩnh Phú 2, khu dân cư Bình Đức và hành lang dự kiến của tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Tuyến tiếp tục đi ngầm đến ga C13 về phía TP. Hồ Chí Minh, bố trí gần chợ đầu mối Thủ Đức, phía trước đường Vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, tuyến được tính toán để có điều kiện chuyển tuyến với tuyến đường sắt đô thị số 10 theo quy hoạch. Từ ga C13, tuyến vượt Vành đai 2 và đi thẳng đến ga C14, được bố trí trước depot Hiệp Bình Phước với diện tích 26,8 ha. Sau ga C14, tuyến đi dọc bờ phải rạch Dừa đến ga C15. Ga này được bố trí phía trước đường Hiệp Bình. Tại vị trí trước ga C15, tuyến tiếp cận depot Hiệp Bình Phước bằng nhánh kết nối riêng theo hướng từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh về Thủ Dầu Một cũ. Sau khu vực ga C15, tuyến vượt đường Hiệp Bình, ga C16 được bố trí trước khu đô thị Vạn Phúc. Sau ga C16, tuyến chuyển hướng sang phải để nhập vào hành lang bên trái Quốc lộ 13, theo hướng từ Thủ Dầu Một đi TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục vượt cầu Ông Dầu về ga C17. Ga C17 được bố trí trước vị trí giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng, kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt đô thị số 6. Vượt ngầm sông Sài Gòn, kết nối nhiều tuyến metro Từ ga C17, tuyến tiếp tục theo hành lang Quốc lộ 13, vượt ngầm sông Sài Gòn và tiếp cận khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh theo trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuyến kết nối trung chuyển với tuyến LRT/Tramway theo quy hoạch tại ga C18, bố trí tại Ngã năm Đài liệt sĩ; đồng thời kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt đô thị số 5 TP. Hồ Chí Minh tại ga C19, bố trí tại ngã ba Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ đây, tuyến vượt qua khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ga C20 được bố trí tại khu vực ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Cửu Vân. Sau ga C20, tuyến tiếp tục đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, vượt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phía hạ lưu cầu Thị Nghè. Ga C21 được bố trí tại khu vực Trung tâm Thể thao Hoa Lư. Từ ga này, tuyến đi ngầm về hướng công viên Tao Đàn, kết nối trung chuyển với tuyến metro số 4 tại ga C22, khu vực Nhà văn hóa Thanh niên, tuyến metro số 2 TP. Hồ Chí Minh và thông tuyến với metro số 3 (Tao Đàn - An Hạ) tại ga C23. Ga C23 được bố trí tại khu vực công viên Tao Đàn, là vị trí kết thúc phạm vi nghiên cứu của dự án.