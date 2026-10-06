Những tuyến đường thay đổi diện mạo vùng cao Quảng Ninh

Tuyến đường trung tâm xã Quảng Tân (TP Quảng Ninh) được chỉnh trang, nâng cấp.

Hạ tầng giao thông tạo ra sự bứt phá

Trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội vùng khó khăn, Quảng Ninh xác định hạ tầng giao thông là đòn bẩy then chốt để tạo ra sự bứt phá.

Tại trung tâm xã Quảng Tân, những tuyến đường rộng rãi, khang trang đang làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng cao.

Sau khi được chỉnh trang, nâng cấp, tuyến đường trục chính khu trung tâm xã đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, đồng thời mở thêm không gian phát triển kinh tế, dịch vụ.

Góp phần hoàn thiện kiến trúc, cảnh quan, khắc phục tình trạng ngập lụt cục bộ do hệ thống thoát nước xuống cấp và cải thiện môi trường sống cho người dân.

Tại xóm Nà Hin, thôn Lỷ A Coỏng, xã Quảng Tân, việc cải tạo, nâng cấp đường tràn Nà Hin vào cuối năm 2025 đã khắc phục tình trạng giao thông chia cắt trong mùa mưa lũ, từng bước củng cố mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn.

Công trình dài 120m, tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng. Tuy quy mô không lớn nhưng giá trị mang lại đối với người dân rất thiết thực.

Từ khi đường tràn được nâng cấp, việc đi lại của người dân trong thôn thuận lợi hơn. Đây cũng là tuyến đường kết nối thiết yếu, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường và người dân trong sản xuất, sinh hoạt hằng ngày.

Những thay đổi từ giao thông mang lại đang hiện hữu trong đời sống người dân thôn Lỷ A Coỏng.

Những tuyến đường mới giúp mở rộng không gian sản xuất, sinh hoạt và kết nối. Đồng thời mở lối cho vùng cao tiếp tục được nối dài tới những khu vực còn nhiều tiềm năng.

Cũng tại xã Quảng Tân, công trình nâng cấp, mở rộng đường từ Nà Pá đi Tầm Làng được khởi công tháng 12/2025, dài hơn 2,7km, tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Quảng Ninh hỗ trợ.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời mở rộng kết nối tới những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch, trong đó có thác Bạch Vân - điểm đến có giá trị về cảnh quan, sinh thái của địa phương.

Đường tràn Nà Hin, thôn Lỷ A Coỏng, xã Quảng Tân, TP Quảng Ninh.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Tân cho biết, trước đây địa phương có 31 thôn, bản. Sau rà soát các đặc thù về văn hóa, phong tục tập quán, giao thông, thành phần dân tộc và điều kiện kinh tế, xã hội, đã sắp xếp còn 14 thôn, bản.

Cùng với sắp xếp thôn, bản, địa phương phải tính toán hạ tầng giao thông để bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Tại nhiều xã miền núi khác, hạ tầng giao thông cũng đang được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển của người dân.

Tại xã Điền Xá, tuyến đường qua thôn Hà Lâu sau khi được cải tạo, nâng cấp và mở rộng với mặt đường rộng rãi, khang trang giúp việc đi lại thuận tiện hơn, các khu dân cư và vùng sản xuất cũng được kết nối gần hơn.

Những tuyến đường được mở rộng đang tạo thêm điều kiện để giao thương, phát triển sản xuất và khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có.

Từ nhu cầu đi lại hằng ngày, hạ tầng giao thông từng bước trở thành động lực thúc đẩy diện mạo nông thôn thay đổi, tạo nền tảng để người dân Điền Xá phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại thôn Hà Lâu, xã Điền Xá, gia đình chị Đặng Thị Minh duy trì đàn gà Tiên Yên khoảng 3.000 con mỗi năm.

Giao thông thuận lợi giúp gia đình đưa thức ăn, vật tư vào khu chăn nuôi và vận chuyển đàn gà ra thị trường khi đến thời điểm xuất bán.

Chị Minh cho biết, từ ngày đường được nâng cấp, việc chở gà và thức ăn chăn nuôi thuận lợi hơn nhiều. Nếu thời điểm được giá, với quy mô 3.000 con gà mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình có thể thu lãi khoảng 150 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, Quảng Ninh đã dành nguồn lực đầu tư cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, hạ tầng giao thông là một trong những nền tảng quan trọng để mở rộng kết nối, tạo động lực phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh ưu tiên bố trí trên 4.200 tỷ đồng vốn đầu tư công hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.