Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực địa phương để phát triển kết cấu hạ tầng

Theo nghị quyết được thông qua tại cuộc họp sáng 25/9, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030 hơn 33.500 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 8 sáng 25/9. (Ảnh: Lê Danh).

Trong đó, nguồn xây dựng cơ bản tập trung hơn 18.400 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất hơn 13.300 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết 1.468 tỷ đồng và nguồn bội chi gần 260 tỷ đồng.

Nguồn vốn được phân bổ cho các chương trình, nhiệm vụ và dự án theo kế hoạch. Cụ thể, bố trí 300 tỷ đồng dự phòng chung, trong đó bao gồm số tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển để bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; bố trí gần 260 tỷ đồng từ nguồn bội chi ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh phân cấp nguồn xây dựng cơ bản cho các địa phương 3.320 tỷ đồng; giao địa phương thu - chi nguồn thu tiền sử dụng đất 2.900 tỷ đồng; bố trí hơn 26.700 tỷ đồng cho các chương trình, nhiệm vụ và dự án do tỉnh quản lý.

Kỳ họp thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Lê Danh).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc, dự án kết nối có tác động liên vùng. Đồng thời, ưu tiên các dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Theo địa phương, đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt và thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác tham gia các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Do đó, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để triển khai những nhiệm vụ, dự án, công trình quan trọng, quy mô lớn, có tính chiến lược; hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phần lớn nguồn lực ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026 -2030 được bố trí để xây dựng cơ sở hạ tầng. (Ảnh: Lê Danh).

Trên cơ sở nghị quyết, HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND tỉnh tổ chức triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, yêu cầu quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan được yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công.

HĐND tỉnh cũng yêu cầu xử lý các trường hợp chậm giải ngân, tổ chức thực hiện dự án không hiệu quả và những hành vi gây thất thoát, lãng phí theo quy định pháp luật.

Quảng Ngãi sẽ đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng các khu đất để tái đầu tư cho hạ tầng. (Ảnh: Lê Danh).

Đối với nguồn lực từ đất đai, UBND tỉnh Quảng Ngãi được yêu cầu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất; đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan về quy hoạch, giá đất và các nội dung cần thiết khác nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu và bảo đảm bố trí đủ vốn để thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh định hướng bố trí vốn đầu tư tập trung, hiệu quả, chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Việc phân bổ vốn phải bám sát quy hoạch, phù hợp yêu cầu phát triển và thực tế kinh tế - xã hội, từng bước khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải.

Trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, Quảng Ngãi sẽ xem xét cắt giảm, giãn tiến độ đối với các công trình, dự án chưa thực sự cấp bách, cần thiết; tập trung nguồn lực cho các dự án chuyển tiếp, dự án dở dang, công trình trọng điểm và các dự án có tính chất động lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cả trong ngắn hạn và dài hạn.