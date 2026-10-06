Hà Nội thống nhất chủ trương đối với dự án Safari Ba Vì

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 29 của BCH Đảng bộ TP. Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì.

Theo nghị quyết, BCH Đảng bộ thành phố thống nhất thông qua chủ trương triển khai dự án theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP. Hà Nội. Đảng ủy UBND thành phố được giao lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu khởi công dự án vào ngày 10/10/2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt tại khu vực dự kiến có điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; đồng thời thường xuyên báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Phối cảnh khu vực mà doanh nghiệp đề xuất xây dựng công viên Safari Ba Vì

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ giai đoạn triển khai chủ trương, bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ và quy định hiện hành.

Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư của dự án đã được xác định sơ bộ giảm xuống còn khoảng 300 ha đất.

Trước đó, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 ngày 5/10, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì từ nhà đầu tư và công khai thông tin trên trang điện tử của Sở.

Do dự án thuộc nhóm A, Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định cấp thành phố để xem xét toàn diện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình thẩm định, doanh nghiệp được yêu cầu rà soát lại quy mô trên cơ sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất và mức độ ảnh hưởng tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực.

Việc rà soát nhằm lựa chọn quy mô phù hợp, hạn chế tác động đến sinh kế, đời sống của người dân và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Sau rà soát, quy mô đầu tư sơ bộ được xác định còn khoảng 300ha.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời, thành viên Sun Group, đã đề xuất thực hiện dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Theo đề xuất ban đầu, dự án có quy mô hơn 580ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.