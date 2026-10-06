Infographics: Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số dự án triển khai phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang là 21 dự án. Trong đó, 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 11 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến ngày 25/9/2026, các dự án đã giải ngân hơn 4.888 tỷ đồng, đạt hơn 49% kế hoạch.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-hon-4-888-ty-dong-duoc-giai-ngan-cho-cac-du-an-phuc-vu-apec-2027-204931.html