Kinh tế

Infographics: Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số dự án triển khai phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang là 21 dự án. Trong đó, 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 11 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến ngày 25/9/2026, các dự án đã giải ngân hơn 4.888 tỷ đồng, đạt hơn 49% kế hoạch.

Thời báo Tài chính
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Phương Anh - Trịnh Tuấn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-hon-4-888-ty-dong-duoc-giai-ngan-cho-cac-du-an-phuc-vu-apec-2027-204931.html