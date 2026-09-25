Mourinho và điểm yếu nơi cánh trái của Real Madrid

Một trận thua trong một giải đấu dài hơi sẽ không nói lên nhiều điều, nhưng một vấn đề cũ vẫn bị khai thác thì chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng lớn. Và cánh trái của Real Madrid từ lâu vẫn đang tồn tại vấn đề mà Mourinho vẫn chưa thể giải quyết.

Một pha bóng cho thấy Marc Cucurella phải đối mặt với nhiều cầu thủ tấn công đối phương mà không nhận được sự hỗ trợ nào từ Vinicius Junior hoặc Kylian Mbappe.

6 trận thắng và 2 trận thua trên các mặt trận từ khi mùa giải mới 2026 - 2027 bắt đầu có thể xem là kết quả không quá tệ đối với một tân huấn luyện viên, nhưng đối với một câu lạc bộ hàng đầu như Real Madrid thì đó đã là kết quả đáng báo động mà huấn luyện viên trưởng phải thực sự xem xét. Điều đáng nói, những điểm yếu để lộ ra vẫn đang cố hữu, khi vị huấn luyện viên trưởng chưa tìm được hướng giải quyết.

Khi đụng độ những đối thủ yếu hơn, những điểm yếu đang tồn tại của Real Madrid có thể được khỏa lấp đi, nhưng khi đụng độ những đối thủ mạnh, thì việc bị khoét sâu vào khuyết điểm là điều… hết sức bình thường. Trận thua trước Atletico Madrid vừa qua chính là một trận đấu kiểu như vậy. Có thể nói, trước một Diego Simeone đã quá hiểu Real Madrid, thì một hệ thống mới vừa được xây dựng lại rất khó che chắn được những sơ hở thuộc hàng… tử huyệt.

Vậy Diego Simeone đã làm gì trước Real Madrid? Đơn giản là tập trung khoét sâu vào cánh trái của “Kền kền trắng”, vị trí mà Marc Cucurella trấn giữ. Cũng không phải là Marc Cucurella thi đấu tệ hay yếu kém, mà là hệ thống của câu lạc bộ này lâu nay vẫn thường xuyên lâm vào tình trạng “thủng” cánh trái do hậu vệ cánh này thường xuyên thiếu đi sự hỗ trợ từ các cầu thủ tuyến trên.

Trong hệ thống vận hành thông thường, khi đối phương tiến hành tấn công ép vào cánh trái, ngoài hậu vệ cánh này phải phòng ngự, các cầu thủ tuyến trên, kể cả cầu thủ tấn công, cũng phải lui về hỗ trợ khi cần thiết, rồi các cầu thủ phòng ngự bên trong mới tùy tình huống mà di chuyển bọc lót. Nhưng ở Real Madrid thì hành động này ở cánh trái có thể nói… khá là xa xỉ.

Đơn giản bởi Vinicius Junior ở cánh này là mẫu cầu thủ chỉ thích tấn công chứ không thích hỗ trợ phòng ngự, ở trên nữa là Kylian Mbappe càng là mẫu cầu thủ không biết đến hỗ trợ phòng ngự là gì. Do đó, khi bị Atletico Madrid đẩy mạnh khoét sâu vào cánh trái, Marc Cucurella thường xuyên phải đối mặt với tình trạng một mình đấu với hai, ba cầu thủ tấn công đối phương mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào đến từ Vinicius Junior hoặc Kylian Mbappe.

Đối mặt với tình huống này, trung vệ Dean Huijsen phải thường xuyên di chuyển ra cánh hỗ trợ cho Marc Cucurella. Và trong tình thế liên tục phải phân tâm giữa các khu vực như vậy, Dean Huijsen đã nhận thẻ đỏ trong một pha bóng thiếu đi sự tập trung. Vừa thiếu người vừa liên tục bị khoét sâu vào yếu điểm như vậy, việc Real Madrid nhận lấy thất bại là điều hết sức bình thường.

Vấn đề được đặt ra ở đây là, khuyết điểm này đã tồn tại từ trước, khi bộ đôi Vinicius Junior và Kylian Mbappe không chỉ hay giẫm chân lẫn nhau trên mặt trận tấn công, mà còn rất lười trong việc hỗ trợ phòng ngự hoặc gây sức ép lên cầu thủ đối phương. Những vấn đề này đã ảnh hưởng tới sức mạnh của Real Madrid từ những mùa giải trước, và vẫn tồn tại cho đến hiện tại.

Đúng là cả Vinicius Junior lẫn Kylian Mbappe đều là những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới hiện nay, nhưng trong bóng đá hiện đại, không phải cứ gom những cầu thủ giỏi lại là có một đội bóng hàng đầu. Paris Saint-Germain trước đây đã mạnh dạn để cho Kylian Mbappe ra đi, từ đó Luis Enrique có thể tạo nên một tập thể đúng nghĩa, và họ đã thành công. Và có vẻ như Real Madrid vẫn chưa thể rút ra được bài học nào từ câu chuyện này.

Để một cầu thủ cá tính như Vinicius Junior phải làm nền cho Kylian Mbappe là rất khó, mà bảo Kylian Mbappe làm điều ngược lại thì càng bất khả thi. Thực tế thì giải pháp để Vinicius Junior ra đi đã được đặt ra trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 vừa qua, nhưng có vẻ như thượng tầng Real Madrid vẫn… không nỡ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, một khi Mourinho không thể giải quyết được bài toán của Vinicius Junior và Kylian Mbappe, thì Real Madrid vẫn sẽ tiếp tục trắng tay.