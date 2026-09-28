Phong độ đang lên thì Isak chấn thương

Isak dính chấn thương và phải rời tuyển Thụy Điển. Ảnh: Reuters.

Alexander Isak đã rút khỏi tuyển Thụy Điển sau khi dính một pha va chạm mạnh trong trận thắng 2-1 trước Romania tại Nations League hôm 26/9.

Tiền đạo Liverpool vẫn thi đấu trọn 90 phút và ghi bàn cho Thụy Điển. Tuy nhiên, sau trận, Isak xuất hiện ở khu vực phỏng vấn với máu thấm qua tất. Chia sẻ với truyền thông, anh cho biết đó là một pha va chạm mạnh và cơn đau cần vài phút mới giảm bớt.

“Bạn có thể nhìn thấy… đó là một pha giẫm đạp mạnh. Những người từng chơi bóng có thể biết rằng phải mất vài phút để cơn đau giảm xuống, nhưng mọi thứ vẫn ổn”, Isak nói.

Sáng 27/9, Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển xác nhận Isak đã trở lại Liverpool vì “một chấn thương nhẹ”. Điều này đồng nghĩa chân sút 27 tuổi sẽ vắng mặt ở các trận tiếp theo của đội tuyển gặp Ba Lan, Bosnia và cuộc tái đấu Romania.

Thông tin này phần nào giúp Liverpool thở phào, nhưng lịch sử chấn thương của Isak vẫn là điều đáng lưu tâm. Mùa đầu tiên tại Anfield sau thương vụ trị giá 130 triệu bảng từ Newcastle, anh chỉ ghi 3 bàn sau 14 trận Premier League. Thậm chí Isak phải nghỉ gần 5 tháng vì gãy chân trong trận gặp Tottenham Hotspur tháng 12 năm ngoái.

Mùa này, Isak khởi đầu tích cực hơn với 4 bàn sau 5 lần ra sân tại Premier League. Liverpool vì thế có lý do để hy vọng vấn đề mới nhất không ảnh hưởng đến phong độ của tiền đạo người Thụy Điển.

"The Kop" sẽ trở lại thi đấu ngày 11/10, khi tiếp đón Manchester City tại Anfield. Đây là trận đấu quan trọng và Liverpool chắc chắn muốn có chân sút trị giá 130 triệu bảng trong đội hình.

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