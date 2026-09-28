ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Quyết tâm 'giải cơn khát' huy chương

Điểm sáng cầu mây và nỗ lực của điền kinh

Kết thúc ngày thi đấu 27/9, Việt Nam giữ nguyên thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ (tổng cộng 18 huy chương), tạm xếp vị trí 21 trên bảng tổng sắp. Dù chưa thể có thêm huy chương, các vận động viên nước nhà vẫn ghi nhận nhiều kết quả thi đấu rất đáng chú ý.

Ở môn cầu mây, đội regu nam gồm Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh đã thi đấu xuất sắc khi đánh bại Myanmar 2-0 (15-5, 15-13) để chính thức giành vé vào bán kết.

Trịnh Thu Vinh đang là niềm hy vọng số một để "giải cơn khát" huy chương cho đoàn Việt Nam. Ảnh: Cục TDTTVN

Môn bắn súng chứng kiến màn thể hiện bản lĩnh của xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở bài bắn chậm 25m súng ngắn nữ khi đạt 291 điểm, tạm xếp thứ 3 cá nhân và cùng các đồng đội đưa Việt Nam đứng thứ 7 nội dung đồng đội.

Trên đường chạy điền kinh, điểm sáng lớn nhất thuộc về đội tiếp sức 4x100m nữ (Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú) khi cán đích thứ 3 lượt chạy vòng loại với thời gian 44 giây 06 để giành quyền vào chung kết.

Ở các nội dung chung kết cá nhân, Lê Thị Cẩm Tú về đích thứ 7 cự ly 200m nữ (23 giây 53), còn Trần Thị Loan xếp hạng 7 chung kết nhảy xa nữ với thành tích 6,18m.

Bên cạnh đó, bắn cung xuất sắc góp mặt ở tứ kết các nội dung đôi nam nữ, trong khi bóng chuyền bãi biển nam thắng Mông Cổ 2-0.

Dẫu vậy, chúng ta cũng phải chia tay một số nội dung khi đôi nam cầu lông Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh dừng bước tại tứ kết và đội tuyển bóng chuyền nam để thua Ấn Độ 0-3 trận ra quân.

Điểm nóng ở trường bắn, sàn boxing và đường chạy điền kinh

Bước sang ngày 28/9, Đoàn Thể thao Việt Nam dồn toàn lực cho các nội dung hứa hẹn tranh chấp huy chương trực tiếp.

Vào 7h40 sáng nay, Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung bước vào 30 viên bài bắn nhanh 25m súng ngắn nữ. Kết quả cộng dồn sẽ quyết định huy chương đồng đội và chọn 8 xạ thủ xuất sắc nhất vào thi đấu chung kết cá nhân lúc 12h15. Trịnh Thu Vinh đang là niềm hy vọng số một để "giải cơn khát" huy chương cho đoàn Việt Nam.

Đội regu nam cầu mây của Việt Nam sẽ đấu bán kết với Thái Lan vào lúc 13h30 hôm nay (28/9). Ảnh: Cục TDTTVN

Trong khi đó, ở môn cầu mây, đội tuyển 3 người nam Việt Nam đụng độ đối thủ duyên nợ Thái Lan tại trận bán kết lúc 13h30. Cầm chắc tấm HCĐ trong tay, các tuyển thủ quyết tâm tạo bất ngờ để tiến vào chung kết. Trước đó, đôi nữ cầu mây Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng lúc 7h00.

Vào 10h sáng nay, hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg nữ gặp Hàn Quốc) và Lưu Diễm Quỳnh (hạng 75kg nữ gặp Iran) cùng xuất chiến tại vòng tứ kết. Chỉ cần chiến thắng, họ sẽ ghi tên mình vào bán kết và đảm bảo tối thiểu tấm HCĐ cho boxing Việt Nam.

Nguyễn Thị Tâm - niềm hy vọng lớn nhất của boxing Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: Cục TDTTVN

Vào chiều tối, sự chú ý sẽ dồn vào hai trận chung kết điền kinh. Nguyễn Trung Cường thi đấu chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam (17h43). Đến 20h04, các VĐV Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Kha Thanh Trúc bước vào chung kết tiếp sức 4x100m nữ.

Ngoài ra, ngày 28/9 còn ghi nhận màn tranh tài của tuyển bóng chuyền nam gặp Qatar (14h00), các cung thủ thi đấu ở vòng loại cung 3 dây, cùng loạt trận ra quân của các đội tuyển Esports (PUBG Mobile, Identity V).

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 28/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

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