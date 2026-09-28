Vụ việc Man City khiến tuyển Anh thua Tây Ban Nha?

Harry Kane thừa nhận đã có sự bàn tán về vụ việc đang gây tranh cãi ở Man City. Ảnh: Reuters.

Tuyển Anh thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha tại Wembley trong trận đấu mà hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm. Đáng chú ý, cuộc đối đầu diễn ra chỉ một ngày sau khi Manchester City bị xác định vi phạm phần lớn trong số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính.

Vụ việc lập tức trở thành chủ đề được quan tâm trong phòng thay đồ tuyển Anh. Harry Kane thừa nhận các tuyển thủ đã có cuộc thảo luận về những vấn đề pháp lý của Man City.

“Có một cuộc thảo luận, nhưng suy cho cùng, khi chúng tôi tập trung cùng tuyển Anh, chúng tôi gần như gác bóng đá cấp CLB sang một bên và lần này cũng không khác gì”, Kane nói với ITV Sport.

Đội trưởng tuyển Anh cũng phủ nhận mối liên hệ giữa vụ việc và thất bại trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cựu danh thủ Roy Keane lại có cách nhìn nhận khác. Huyền thoại Manchester United cho rằng những cầu thủ tuyển Anh chắc chắn bị ảnh hưởng khi phải đối mặt với một vấn đề lớn ngay trước trận đấu.

“Ở bóng đá đỉnh cao, bạn muốn các cầu thủ phải tập trung và chắc chắn họ đã bị ảnh hưởng. Khi chứng kiến quá nhiều cầu thủ đẳng cấp hàng đầu mắc quá nhiều sai lầm, rõ ràng điều đó đã ảnh hưởng đến họ”, Keane nhận xét.

Guehi thi đấu dưới sức và mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua đầu tiên của tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Nhận định này xuất hiện trong bối cảnh một số cầu thủ Man City đã có trận đấu không tốt cho tuyển Anh. Điển hình là Marc Guehi và Nico O’Reilly đều mắc những sai lầm chí mạng, góp phần khiến Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-2.

HLV Thomas Tuchel không cho rằng vấn đề này gây mất tập trung cho ông. Dù vậy, nhà cầm quân người Đức thừa nhận có thể hình dung các cầu thủ Man City đã bàn về vụ việc trong thời gian hội quân cùng đội tuyển.

Các án phạt dành cho Man City vẫn chưa được công bố chính thức. CLB đang kháng cáo, trong khi các đội bóng Premier League được cho là tìm tư vấn pháp lý về khả năng yêu cầu bồi thường.

Vì vậy, chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy vụ việc của Man City khiến tuyển Anh thất bại. Nhưng việc chủ đề này xuất hiện trong phòng thay đồ ngay trước trận đấu chắc chắn tạo thêm một câu chuyện đáng chú ý sau thất bại tại Wembley.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.