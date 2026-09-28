Dấu ấn Liên đoàn Bóng bàn Đà Nẵng

Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt. Ảnh: PHI NÔNG

Lan tỏa phong trào

Phong trào bóng bàn lan tỏa rộng trên địa bàn thành phố. Kết quả đến từ sự chung tay của ngành thể thao thành phố cùng các đơn vị, địa phương. Trong đó, Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng hoạt động tích cực, để lại nhiều dấu ấn, từ việc tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cho đến tổ chức sân chơi bóng bàn nhằm rèn luyện thể chất, phát triển tài năng, nâng cao trình độ. Hiện thành phố có khoảng 20 câu lạc bộ bóng bàn duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút nhiều hội viên tham gia tập luyện và thi đấu.

Để “giữ lửa” phong trào, Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh tổ chức các giải đấu hằng năm. Hiện hệ thống giải cấp thành phố của liên đoàn gồm: giải mừng đảng đón xuân, giải đồng đội, giải các câu lạc bộ thành phố, giải thiếu niên nhi đồng, giải các tay vợt xuất sắc. Ngoài ra, liên đoàn phối hợp đăng cai giải bóng bàn cấp quốc gia; hỗ trợ đội tuyển bóng bàn thành phố dự giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc.

Kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ qua là nền tảng để Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đưa phong trào lan tỏa rộng khắp trên địa bàn thành phố. Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng cho biết, liên đoàn sẽ đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện bóng bàn; phổ biến, hướng dẫn phương pháp tập luyện mới để nâng cao trình độ chuyên môn và các bài tập thể lực bổ trợ, hình thức và luật thi đấu mới.

Bên cạnh đó, liên đoàn tăng cường phối hợp cơ quan chức năng từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu từ cấp cơ sở đến cấp thành phố cũng như đăng cai giải đấu cấp quốc gia; thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, đồng thời sử dụng có hiệu quả lực lượng huấn luyện viên, trọng tài, góp phần phát triển phong trào bóng bàn nói riêng và thể dục - thể thao nói chung.

Đóng góp cho thể thao thành tích cao

Cùng với dấu ấn trong hoạt động phong trào, hoạt động hiệu quả của Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng góp phần phát hiện nhiều vận động viên trẻ có năng khiếu vào tuyến bán chuyên nghiệp. Ngoài ra, liên đoàn phối hợp khảo sát địa điểm tại thành phố Tế Nam (Trung Quốc) và đảo Jeju (Hàn Quốc), đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho vận động viên trẻ có năng khiếu tham gia tập huấn dài hạn, thi đấu tại hai địa phương.

Huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn Đà Nẵng Đặng Xuân Chánh cho hay, để bóng bàn Đà Nẵng phát triển bền vững, công tác tuyển chọn vận động viên năng khiếu được thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh công tác này. Với việc phong trào ngày càng lan tỏa, hệ thống thi đấu bao gồm nhiều sân chơi hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, hứa hẹn sẽ góp phần giới thiệu thêm những tài năng trẻ cho bóng bàn Đà Nẵng trong thời gian tới.

Vận động viên thi đấu tại Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, bóng bàn phù hợp với trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi; phù hợp với trường học, cơ quan, doanh nghiệp, câu lạc bộ và cộng đồng. Vì vậy, phát triển bóng bàn không chỉ là phát triển một môn thể thao, mà là phát triển sức khỏe người dân, xây dựng đời sống văn hóa, tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện ý chí, kỷ luật và khát vọng vươn lên. Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với xã hội; giữa phong trào với thành tích cao; giữa câu lạc bộ với hội viên; giữa nguồn lực xã hội với mục tiêu phát triển thể thao của thành phố.

“Song song đó, liên đoàn cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng trẻ và thể thao thành tích cao. Nếu phong trào là nền móng thì vận động viên thành tích cao là đỉnh cao của một nền thể thao. Liên đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để xây dựng chuỗi giá trị: “Xây dựng phong trào bền vững - Phát hiện tài năng - Đào tạo trẻ - Xây dựng hệ thống giải và thi đấu cọ xát - Nâng cao thành tích đội tuyển thành phố - Đóng góp tài năng cho đội tuyển quốc gia”. Mục tiêu không chỉ là có nhiều người chơi bóng bàn, mà phải tạo ra những vận động viên có thể làm nên thành tích cho Đà Nẵng và đội tuyển quốc gia”, ông Hải nói.

Đại hội Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 bầu 17 thành viên vào ban chấp hành. Trong đó, ông Lê Minh Hùng giữ chức Chủ tịch liên đoàn; ông Nguyễn Thanh Danh làm Phó Chủ tịch Thường trực; ông Nguyễn Phê làm Phó Chủ tịch; bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.