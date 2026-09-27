Kịch bản Man City bị xóa sổ khỏi bóng đá Anh

Man City bị xác định vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính.

Theo các thông tin được công bố ngày 25/9, một ủy ban độc lập đưa ra kết luận về phần lớn cáo buộc nhằm vào Man City. Tuy nhiên, chưa có án phạt nào được quyết định. Đội chủ sân Etihad được cho là sẽ kháng cáo, đồng nghĩa vụ việc nhiều khả năng còn kéo dài.

Dù vậy, nguy cơ dành cho Man City không hề nhỏ. Theo Điều W.51 trong bộ quy định của Premier League, CLB có thể phải nhận nhiều hình thức xử phạt, từ phạt tiền, trừ điểm cho đến khả năng bị loại khỏi giải đấu.

Nếu Man City bị trục xuất khỏi Premier League, vấn đề tiếp theo là họ sẽ thi đấu ở đâu. Và đây mới là phần khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Theo nhà báo Ben Jacobs, trong trường hợp Man City bị Premier League loại khỏi hệ thống, EFL cũng sẵn sàng không tiếp nhận CLB này vào bất kỳ hạng đấu nào thuộc quyền quản lý của mình.

Phát biểu trên talkSPORT, Jacobs cho biết EFL có thể xem xét phán quyết của ủy ban độc lập và thể hiện sự đoàn kết với Premier League. "Nếu Man City bị loại khỏi Premier League, EFL sẵn sàng ủng hộ lập trường của Premier League và tìm cách giữ họ ngoài hệ thống EFL", Jacobs tiết lộ.

Điều đó mở ra kịch bản Man City có thể bị đẩy ra khỏi toàn bộ hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là khả năng và chưa phải án phạt được xác định. Premier League được cho là đang hướng tới một án trừ điểm rất nặng, thậm chí có thể dẫn tới việc Man City xuống hạng.

Trong khi đó, BBC cho biết nội bộ Premier League hiện chưa có nhiều ý kiến ủng hộ việc tước các chức vô địch trong quá khứ, dù phương án này vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ. Vì Man City có quyền kháng cáo, mọi thứ chưa thể được xác định. Nhưng nếu kịch bản nghiêm khắc nhất xảy ra, hệ quả có thể vượt xa một suất xuống hạng thông thường.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.