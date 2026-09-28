Việt Nam tranh huy chương ở nhiều nội dung ngày 28/9

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày 28/9 với lịch thi đấu trải rộng ở nhiều môn. Trong đó, một số nội dung đã đi tới vòng đấu quyết định, gồm chung kết điền kinh, tứ kết boxing và bán kết cầu mây.

Ở điền kinh, Nguyễn Trung Cường thi chung kết 3.000 m chướng ngại vật nam lúc 19h43 theo giờ Nhật Bản. Sau đó, đội tiếp sức 4x100 m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc bước vào chung kết lúc 22h04. Đây là hai nội dung đáng chú ý nhất của điền kinh Việt Nam trong ngày.

Bắn súng cũng có cơ hội tạo dấu ấn với nội dung súng ngắn 25 m nữ. Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung thi bài bắn nhanh vòng loại lúc 9h40. Chung kết cá nhân dự kiến diễn ra lúc 14h15, nếu các xạ thủ Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Boxing Việt Nam có hai võ sĩ cùng thi đấu tứ kết lúc 12h. Nguyễn Thị Tâm gặp đại diện Hàn Quốc ở hạng 51 kg nữ, trong khi Lưu Diễm Quỳnh chạm trán võ sĩ Iran ở hạng 75 kg nữ. Kết quả hai trận đấu sẽ quyết định khả năng tiến sâu của boxing Việt Nam trong ngày.

Cầu mây cũng bước vào một trận quan trọng khi đội tuyển 3 nam Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết lúc 15h30. Trước đó, đôi nữ Việt Nam đấu Malaysia ở vòng bảng lúc 9h.

Ở bắn cung, Nguyễn Văn Đầy thi vòng loại cung 3 dây nam gặp Malaysia lúc 8h15, Đặng Công Đúc gặp Mông Cổ lúc 9h. Đến 13h15, Lê Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thanh Thảo thi vòng loại cung 3 dây nữ.

Các môn bóng chuyền cũng tiếp tục vòng bảng. Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Qatar lúc 16h. Ở bóng chuyền bãi biển nữ, Việt Nam lần lượt gặp Trung Quốc lúc 13h và Thái Lan lúc 14h.