Williams Minh Hoàng tự tin đối đầu Thái Lan sau màn ra mắt ấn tượng

Chia sẻ trước buổi tập tối 27/9 tại Bandung (Indonesia), Williams Minh Hoàng bày tỏ sự trân trọng khi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân. Tiền đạo trẻ cũng nhắc đến màn ra mắt của các đồng đội Adou Minh và Võ Hoàng Minh Khoa, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội trong trận gặp Philippines.

Williams Minh Hoàng tự tin hướng đến trận đấu với Thái Lan. Ảnh: VFF

“Tôi muốn cảm ơn HLV vì đã tin tưởng. Các đồng đội như Adou Minh và Khoa cũng có màn ra mắt. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu đến phút 95 để giành trọn 3 điểm”, Williams Minh Hoàng chia sẻ. Đề cập đến sự khác biệt giữa môi trường thi đấu ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, tiền đạo trẻ cho biết bản thân không gặp quá nhiều khó khăn khi hòa nhập. Việc từng thi đấu trong sơ đồ tương tự giúp cầu thủ này nhanh chóng thích nghi với yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện.

Williams Minh Hoàng tập luyện cùng tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: VFF

“Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng”, Williams Minh Hoàng khẳng định. Hướng đến cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 29/9, tiền đạo sinh năm 2007 thể hiện sự tự tin nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho các đối thủ tại giải đấu. Williams Minh Hoàng cho rằng sự chuẩn bị trên sân tập là cơ sở để toàn đội hướng đến kết quả tích cực.

“Mọi đối thủ ở giải đấu này đều mạnh, nhưng tôi tin vào bản thân và các đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập”, cầu thủ trẻ cho biết. Bên cạnh sự chuẩn bị chuyên môn, Williams Minh Hoàng cũng đề cập đến chấn thương của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ này đánh giá đây là tổn thất lớn đối với đội tuyển, đồng thời gửi lời chúc người đàn anh sớm bình phục.

Williams Minh Hoàng nỗ lực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan. Ảnh: VFF

Trước trận đấu với Thái Lan, Williams Minh Hoàng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành từ khán giả. “Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Các bạn chính là cầu thủ thứ 12 trên sân”, tiền vệ tuyển Việt Nam nhắn nhủ.

Buổi tập tối 27/9 của đội tuyển Việt Nam diễn ra dưới trời mưa lớn tại Bandung. Ban huấn luyện chia các cầu thủ thành hai nhóm, những người đá chính trong trận gặp Philippines tập hồi phục, trong khi nhóm còn lại tập trung rèn thể lực và củng cố khả năng phối hợp chiến thuật.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập vào ngày 28/9 để hoàn tất khâu chuẩn bị trước khi chạm trán Thái Lan vào ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat. Đây được xem là trận đấu quan trọng trong hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026.