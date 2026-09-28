ASIAD 2026: Lịch thi đấu ngày 28/9 của đoàn Thể thao Việt Nam

VĐV Trịnh Thu Vinh (áo đỏ) cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung là một trong những niềm hy vọng tại ASIAD 2026 trong hôm nay. (Ảnh: Tam Ninh)

Ngày thi đấu 28/9 hứa hẹn là một ngày bận rộn của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, với nhiều VĐV tranh tài ở các nội dung quan trọng, trong đó có những cuộc đấu được kỳ vọng mang về huy chương.

Tâm điểm chú ý sẽ là trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Qatar lúc 14h00 tại vòng bảng. Sau thất bại trước Ấn Độ ở trận ra quân, thầy trò HLV Federico Rampazzo cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Trung Cường bước vào chung kết 3.000m chướng ngại vật nam lúc 19h43, trong khi đội tiếp sức 4x100m nữ, gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Kha Thanh Trúc sẽ tranh huy chương lúc 22h04 sau khi giành quyền vào chung kết.

Bắn súng tiếp tục là niềm hy vọng lớn khi Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung thi đấu vòng loại súng ngắn 25m nữ, trước khi bước vào chung kết cá nhân vào buổi chiều.

Bên cạnh đó, cầu mây Việt Nam cũng có ngày thi đấu quan trọng với nội dung đôi nữ gặp Malaysia và đội tuyển 3 nam đối đầu Thái Lan ở bán kết. Boxing tiếp tục đặt kỳ vọng vào Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh tại vòng tứ kết.

Với nhiều nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương, ngày 28/9 được xem là thời điểm quan trọng để đoàn thể thao Việt Nam cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp ASIAD 2026.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đoàn Việt Nam hôm nay (28/9). (Nguồn: VNN)