Haaland ghi bàn không ngừng

Haaland duy trì phong độ bùng nổ.

Na Uy nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân nhà, song Joao Felix sớm tạo khác biệt cho Bồ Đào Nha. Phút 17, tiền đạo này tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Haaland sau đó một lần nữa trở thành điểm tựa của Na Uy. Phút 51, chân sút 26 tuổi chớp thời cơ trong vùng cấm, dễ dàng đưa bóng vào lưới và quân bình tỷ số. Pha lập công nâng tổng số bàn thắng của Haaland cho tuyển Na Uy lên 65 bàn sau 57 trận. Đáng chú ý hơn, anh ghi bàn ở 16/17 trận chính thức gần nhất.

Phong độ ấy cho thấy Haaland đang đạt hiệu suất đáng nể ở cấp độ quốc tế. Trước cuộc đối đầu Bồ Đào Nha, anh lập cú đúp, giúp Na Uy đánh bại Đan Mạch 3-2 hôm 25/9. Tính trong toàn bộ sự nghiệp ở đội tuyển, tiền đạo sinh năm 2000 đã có 65 bàn cùng 7 kiến tạo sau 57 lần ra sân.

Haaland cũng đang duy trì khả năng săn bàn ấn tượng ở cấp CLB. Tại Premier League mùa này, anh nhanh chóng ghi 5 bàn sau 5 trận và vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Tuy nhiên, Na Uy lại tự đánh mất lợi thế chỉ ba phút sau bàn gỡ của Haaland. Thủ môn Orjan Nyland chuyền bóng thẳng vào chân Goncalo Ramos, tạo cơ hội để tiền đạo Bồ Đào Nha dễ dàng tâng bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 2-1.

Nỗ lực của Haaland vì thế một lần nữa bị lu mờ bởi những sai lầm phía hàng thủ. Chiến thắng đưa Bồ Đào Nha lên dẫn đầu bảng A4 với thành tích toàn thắng sau hai trận dưới thời HLV Jorge Jesus, trong khi Haaland tiếp tục nối dài chuỗi ghi bàn ấn tượng dù Na Uy không thể giành 1 điểm.