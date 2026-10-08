Phố Wall lại mất điểm vì trái phiếu

Chỉ số Dow Jones giảm 341,41 điểm, tương đương 0,66%, xuống 51.179,87 điểm; S&P 500 giảm 17,16 điểm, tương đương 0,22%, còn 7.801,77 điểm, sau khi lập kỷ lục trong phiên trước; Nasdaq Composite cũng giảm 0,22%, xuống 27.538,69 điểm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 1,5 điểm cơ bản lên 5,286%, sau khi có lúc vọt lên 5,365%, mức cao nhất kể từ tháng 4-2002. Lợi suất sau đó hạ nhiệt khi Bộ Tài chính Mỹ bán thành công 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí vay vốn và gây sức ép lên định giá cổ phiếu. Thị trường nhà ở Mỹ cũng bắt đầu phản ánh rõ hơn tác động này.

Theo Hiệp hội Ngân hàng thế chấp Mỹ, lãi suất bình quân đối với khoản vay thế chấp cố định 30 năm tăng lên 7,49% trong tuần kết thúc ngày 2-10, từ 7,30% tuần trước và là mức cao nhất kể từ tháng 11-2023. Số đơn xin vay thế chấp giảm 4,2%.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp FED ngày 15 và 16-9 cho thấy phần lớn quan chức nhận định một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm có thể là phù hợp. FED đã đồng loạt nâng lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 9, đưa biên độ lên 3,75-4%.

Các quan chức nhấn mạnh những quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, triển vọng và sự cân bằng giữa các rủi ro. Nhiều thành viên đánh giá các điều kiện tài chính vẫn hỗ trợ tăng trưởng, dù lợi suất trái phiếu dài hạn đã tăng đáng kể.

Trên các thị trường khác, USD tăng giá so với EUR, với tỷ giá giảm 0,56% xuống 1,12 USD/EUR. Giá vàng giảm 1,4% xuống 4.107,50 USD/ounce, trong khi dầu WTI giảm 0,54%, còn 88,96 USD/thùng.

Tại châu Âu, chứng khoán đồng loạt giảm do lo ngại về tình hình tài chính công của Pháp và những bất ổn địa chính trị. Stoxx Europe 600 giảm 1%; FTSE MIB của Italy giảm 2,51%, DAX của Đức giảm 1,35%, CAC 40 của Pháp giảm 1,22% và FTSE 100 của Anh giảm 0,79%.

Đáng chú ý, mức giảm 0,66% của Dow Jones phần lớn đến từ Caterpillar. Cổ phiếu hãng máy móc này giảm 5,7% sau khi bị một công ty chứng khoán hạ khuyến nghị, khiến chỉ số Dow mất khoảng 295 điểm, tương đương 86% mức giảm trong phiên.