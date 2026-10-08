Doanh nhân Điện Biên góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng hoa, chúc mừng tập thể, cá nhân Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên được Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tặng Bằng khen. (Ảnh: LÊ LAN)

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các doanh nghiệp, doanh nhân Điện Biên, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng 9,81%; riêng quý III tăng 11,67%. Toàn tỉnh có thêm 266 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số lên 1.766 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 43 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 15,5 nghìn tỷ đồng, vốn khu vực ngoài nhà nước chiếm gần 62%. Con số đó cho thấy niềm tin, sự dấn thân của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân đối với Điện Biên.

"Trong sự phát triển của Điện Biên hôm nay, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Điện Biên. Chính các anh, các chị là những người đã vượt qua thử thách; dám nghĩ, dám làm dẫn dắt thành công hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời góp phần xây dựng Điện Biên phát triển" - đồng chí Lò Văn Cương nhấn mạnh.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, doanh nhân Điện Biên trong thời gian qua, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, cho biết: Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018 với 78 doanh nghiệp thành viên, đến nay số hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã tăng lên 430 hội viên; Hiệp hội có 4 hội thành viên, gồm: Câu lạc bộ Nữ doanh nhân; Chi hội Doanh nghiệp Tuần Giáo; Hiệp hội Vận tải ô-tô tỉnh Điện Biên; Hiệp hội Thủy điện vừa và nhỏ Điện Biên-Lai Châu, tạo mạng lưới tập hợp doanh nghiệp theo ngành nghề và địa bàn, góp phần mở rộng phạm vi kết nối và hỗ trợ hội viên.

Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên phát biểu kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: LÊ LAN)

Bám sát tôn chỉ hoạt động "Doanh nhân Điện Biên đồng hành cùng Điện Biên phát triển", Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên luôn nêu cao vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận phản ánh và tổng hợp khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp Điện Biên để kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Riêng năm 2026, Hiệp hội đã đề xuất, tham gia nhiều buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và đối thoại các ban, sở, ngành đề nghị tháo gỡ khó khăn về: lao động, đơn giá nhân công xây dựng, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, giải ngân, tín dụng, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ. Đồng thời, Hiệp hội đã tham gia ý kiến góp xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát đơn giá nhân công xây dựng năm 2026; dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, mức bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản; hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Trong số 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại Điện Biên đã hoàn thành đưa vào sử dụng có nhiều trường do doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên thi công và hỗ trợ thi công, bảo đảm hoàn thành đưa vào sử dụng đúng tiến độ. (Ảnh: LÊ LAN)

Đặc biệt, bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số đã được tỉnh Điện Biên đề ra, trong quý II/2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số quý III và cả năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà trung thu tặng trẻ em tại bản Phủ, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Phát huy vai trò tập hợp, vận động và kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp hội viên cùng chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công… trong 9 tháng đầu năm 2026, Hiệp hội đã kết nối doanh nghiệp hội viên với nguồn hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng để tặng nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; trao hàng nghìn áo ấm, học bổng cho học sinh các xã: Sáng Nhè, Thanh Nưa, Hua Thanh, Mường Nhà, Tuần Giáo, Pú Nhung, Tuần Giáo, Na Son…

Ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà tặng nhân dân bản Đề Chia, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ trực tiếp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hội viên cũng là một nguồn lực quan trọng cho an sinh xã hội, tạo việc làm, duy trì thu nhập, chăm lo đời sống và điều kiện làm việc cho người lao động; nhất là lao động tại khu vực nông thôn, vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao giấy khen của Hiệp hội tặng các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành cùng hoạt động Hiệp hội, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cũng mong muốn, các doanh nhân, hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ dẫn dắt doanh nghiệp cá nhân hoạt động hiệu quả; chung sức cùng xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp Điện Biên ngày càng phát triển, xây dựng đội ngũ doanh nhân Điện Biên tự tin, vững vàng cùng góp sức vì một Điện Biên phát triển nơi cực Tây Tổ quốc.

Ghi nhận đóng góp của các hội viên, doanh nhân Điện Biên, nhân dịp này, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tặng Bằng khen 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế-xã hội địa phương; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.