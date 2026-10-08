Giá vàng 'lình xình' quanh mốc 140 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 8/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 8/10, giá vàng SJC vẫn được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h5 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này vẫn được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 138,6 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch ngày 8/10, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng trong phiên trước đó, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trước khi năm nay kết thúc.

Tính đến 6 giờ 25 phút ngày 8/10 GMT (13 giờ 25 phút ngày 8/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay gần như không đổi, đứng ở mức 4.116,67 USD/ounce. Trong phiên 8/10, giá vàng có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/8, do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng gây sức ép lên thị trường. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng đi ngang ở mức 4.140,70 USD/ounce.

Ông Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch ngoại hối Pepperstone, nhận định: “Triển vọng đầu tư vàng trong ngắn hạn vẫn đang gặp nhiều thách thức... Chúng ta cần chứng kiến giá vượt 4.275 USD/ounce để có thể lạc quan hơn về khả năng tăng giá trong ngắn hạn”. Ông nói thêm rằng, nếu thị trường bắt đầu nhìn nhận lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng là dấu hiệu của rủi ro tín dụng và tài khóa của chính phủ, thay vì phản ánh các yếu tố kinh tế cơ bản mạnh hơn, giá vàng có thể bắt đầu tăng trái chiều với lợi suất trái phiếu, đồng thời xu hướng tìm đến vàng như một công cụ phòng ngừa sự mất giá của tiền tệ có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn.

Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã chia rẽ trong tháng trước về lý do cần tăng lãi suất. Một số thành viên cho rằng tăng lãi suất là cần thiết để hạn chế tác động của các cú sốc giá năng lượng và những cú sốc giá khác, trong khi nhóm có quan điểm cứng rắn hơn cho rằng cần tăng lãi suất để ngăn chặn nguy cơ lạm phát do nhu cầu gia tăng. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch chỉ đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này ở mức 19%, nhưng đã tính đến khả năng 86% Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế toàn cầu đang chịu sức ép từ giá năng lượng liên tục ở mức cao, nợ công kỷ lục và những rủi ro xuất phát từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Bà kêu gọi các chính phủ triển khai các biện pháp tài khóa và tiền tệ để bảo vệ nền kinh tế trước những rủi ro này.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,9%, xuống 59,01 USD/ounce trong khi giá bạch kim tăng 1,6%, lên 1.657,18 USD/ounce. Còn giá palladium tăng 1,1%, lên 1.136,80 USD/ounce. Chuyên gia phân tích Edward Meir của công ty dịch vụ tài chính Marex nhận định: “Chúng tôi cho rằng bạc đang trong xu hướng giảm do các chỉ báo kỹ thuật ngày càng xấu đi và dự kiến giá sẽ kiểm định mức thấp của năm 2026, trong khoảng giữa đến cuối vùng 50 USD/ounce”.