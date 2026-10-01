Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn gây chú ý

Ngay trong buổi đọc và diễn thử thoại cho Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn đã tạo nên màn đối đầu căng thẳng khi hóa thân thành hai nhân vật sở hữu niềm tin trái ngược. Những đoạn tranh cãi này nằm trong diễn biến của tác phẩm, không phải mâu thuẫn ngoài đời giữa hai diễn viên. Quách Ngọc Ngoan cho biết quá trình nhập vai có những thời điểm khiến anh và Quang Tuấn vẫn bị nhân vật chi phối, chưa thể nhanh chóng “thoát vai” sau khi kết thúc cảnh diễn.

Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn đã tạo nên màn đối đầu căng thẳng trong buổi đọc và diễn thử thoại cho Huyết Thống.

Với Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai bác sĩ Tâm, một người thành đạt, có niềm tin mạnh mẽ vào y học và lý trí. Trong khi đó, Quang Tuấn hóa thân thành Liêm, một thầy pháp tin vào tâm linh và luật nhân quả. Hai cách nhìn khác biệt tạo nên trục xung đột quan trọng của bộ phim.

Chính sự đối lập này khiến những đoạn thoại giữa Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn mang màu sắc đặc biệt. Một bên cố gắng lý giải những điều bất thường bằng kiến thức khoa học, bên còn lại tin rằng phía sau những hiện tượng kỳ bí là những vấn đề liên quan đến nghiệp quả và thế giới tâm linh.

Ở Huyết Thống, bác sĩ Tâm và thầy pháp Liêm cùng bị cuốn vào hành trình cứu một bé gái trước sự xuất hiện của một oán linh. Những bí mật liên quan đến quá khứ của một gia đình dần được hé lộ, trong đó có món nợ kéo dài 12 năm.

Đáng chú ý, sự căng thẳng giữa hai nhân vật không chỉ nằm trên lời thoại. Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ về một cảnh quay trong đó Tâm hất tay Liêm khiến nhân vật do Quang Tuấn thủ vai ngã xuống đất. Nam diễn viên cho biết cảnh này diễn ra suôn sẻ và anh tin sẽ tạo ấn tượng khi Huyết Thống ra rạp.

Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn trong Huyết Thống.

Nếu trên phim Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn liên tục bị đặt vào thế đối đầu, phía sau máy quay, mối quan hệ của họ lại khá ăn ý. Quách Ngọc Ngoan cho biết anh đã làm việc với Quang Tuấn từ hơn 10 năm trước và đánh giá cả hai khá “hợp rơ” khi diễn cùng nhau.

Điều này cũng khiến màn tranh cãi của Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn trong quá trình đọc thoại trở nên đáng chú ý hơn. Khi hai diễn viên có sự ăn ý nhất định, những khác biệt trong cách thể hiện nhân vật càng dễ tạo ra cảm giác đối đầu rõ nét.

Đây không phải lần đầu Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh. Trước Huyết Thống, cả hai từng góp mặt trong Thiên Đường Máu, tác phẩm xoay quanh nạn lừa đảo xuyên biên giới. Bộ phim khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 126,1 tỷ đồng.

Trong Thiên Đường Máu, Quách Ngọc Ngoan vào vai Phú, thuộc tuyến nhân vật phản diện, còn Quang Tuấn đảm nhận Tuấn, người anh tìm cách giải cứu em gái. Thành tích khoảng 126 tỷ đồng của bộ phim cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong màn trở lại điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan.

Sang năm 2026, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Trại Buôn Người và Huyết Thống. Riêng Huyết Thống đánh dấu lần đầu nam diễn viên thử sức với dòng kinh dị tâm linh sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, Quang Tuấn tiếp tục duy trì sự hiện diện ở dòng phim kinh dị với Huyết Thống. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm cùng thể loại và có các phim đạt doanh thu đáng chú ý như Quỷ Cẩu khoảng 109 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng khoảng 149 tỷ đồng, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối khoảng 173 tỷ đồng và Truy Tìm Long Diên Hương khoảng 206 tỷ đồng.

Với Huyết Thống, Quang Tuấn tiếp tục thử sức với một nhân vật có màu sắc khác biệt khi vào vai thầy pháp Liêm. Anh dành thời gian tìm hiểu những kỹ năng liên quan đến nhân vật trước khi bước vào quá trình ghi hình.

Phim do Đinh Đức Thiện đạo diễn, thuộc thể loại kinh dị tâm linh, có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Lan Phương và Phùng Nhã Khanh. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào 30/10/2026, đúng dịp Halloween.

Với sự đối lập giữa bác sĩ Tâm và thầy pháp Liêm, cùng những màn đối đầu của Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn, Huyết Thống hứa hẹn mang đến tuyến xung đột đáng chú ý khi chính thức khởi chiếu.