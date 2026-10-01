'Công chúa' Vbiz một thời tuổi U40 vẫn trẻ đẹp, làm mẹ một con giữ dáng nóng bỏng, sống trong biệt thự 400m²

Mới đây, Bảo Thy thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể. Thiết kế tôn đường cong kết hợp với gam màu nổi bật giúp nữ ca sĩ trở thành tâm điểm.

Sinh năm 1988, Bảo Thy hiện đã bước sang tuổi U40 và là mẹ một con. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn duy trì vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang trẻ trung.

Không chỉ những bộ váy ôm, Bảo Thy thường xuyên biến hóa với nhiều kiểu trang phục. Trong đời thường, cô có thể diện váy ngắn, áo thun, quần jeans đơn giản; khi dự sự kiện lại ưu tiên những thiết kế nữ tính, cắt may chỉn chu hoặc có màu sắc nổi bật.

U40 vẫn chuộng váy ôm, tủ đồ có nhiều món hàng hiệu

Một trong những điểm dễ nhận thấy trong phong cách của Bảo Thy là sự nữ tính nhưng không đóng khung trong một kiểu trang phục.

Nữ ca sĩ thường lựa chọn các gam trắng, kem, be hay pastel khi muốn tạo vẻ thanh lịch. Ở những dịp cần nổi bật hơn, cô chuyển sang váy ôm sát hoặc những thiết kế khai thác lợi thế hình thể.

Bảo Thy cũng nổi tiếng với niềm yêu thích hàng hiệu. Tủ đồ của nữ ca sĩ có nhiều trang phục, túi xách, giày dép và phụ kiện đến từ các thương hiệu như Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Versace hay Dolce & Gabbana.

Có thời điểm, cô xuất hiện với áo phông Dior giá 2.529 USD kết hợp chân váy họa tiết Oblique trị giá 3.351 USD. Trong một lần khác, Bảo Thy sử dụng chiếc túi Chanel có giá hơn 4.700 USD làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Nữ ca sĩ còn từng diện áo tắm một mảnh Chanel thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2022, được giới thiệu với mức giá 850 USD.

Bảo Thy từng chia sẻ cô yêu thích phong cách thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn muốn giữ nét hiện đại và năng động. Điều này cũng thể hiện khá rõ qua cách nữ ca sĩ thay đổi trang phục trong những lần xuất hiện khác nhau.

Cuộc sống trong biệt thự rộng khoảng 400m²

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Cô nổi tiếng từ giữa những năm 2000 và từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích qua loạt ca khúc như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Sorry, Là con gái phải xinh...

Tháng 11/2019, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh. Sau khi lập gia đình, cô giảm tần suất hoạt động trong showbiz và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm. Hiện vợ chồng nữ ca sĩ sống trong căn biệt thự rộng khoảng 400m² tại TP.HCM. Không gian sống có hồ bơi riêng, đồng thời dành một phần diện tích để trồng hoa và rau xanh.

Qua những hình ảnh được Bảo Thy chia sẻ, căn nhà có không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi nhưng vẫn chú trọng mảng xanh, tạo cảm giác thoáng đãng. Bên cạnh thời gian dành cho gia đình, nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ những chuyến nghỉ dưỡng và các khoảnh khắc đời thường.

Từ hình ảnh “công chúa” của làng nhạc Việt những năm 2000 đến cuộc sống của một người mẹ ở tuổi U40, Bảo Thy hiện không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu như trước. Tuy nhiên, mỗi lần trở lại hay chia sẻ hình ảnh mới, cô vẫn nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình trẻ trung và phong cách thời trang được đầu tư chỉn chu.

Ảnh: FBNV