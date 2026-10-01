Sự kiện của Lee Min Ho bị hủy bỏ

Ngày 1/10, tờ Maekyung đưa tin sự kiện giao lưu của Lee Min Ho tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 bị hủy với lý do bất khả kháng. Quyết định được đưa ra giữa lúc bộ phim The Assassin(s) có nam diễn viên tham gia vướng tranh cãi liên quan đến việc tái hiện lịch sử.

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) thông báo trên mạng xã hội chính thức về việc hủy sự kiện Actor's House: Lee Min Ho, dự kiến diễn ra lúc 18h50 ngày 7/10. Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình không thể tổ chức với những lý do bất khả kháng, đồng thời gửi lời xin lỗi và mong khán giả thông cảm.

Sự kiện giao lưu của Lee Min Ho tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 bất ngờ bị hủy. Ảnh: Sports DongA.

Những khán giả đã mua vé sẽ được hoàn tiền tự động, không cần thực hiện thủ tục riêng hay chịu thêm chi phí. Thông báo cụ thể về việc hoàn tiền cũng sẽ được gửi đến từng người.

Tuy nhiên, ban tổ chức không công bố nguyên nhân chi tiết dẫn đến quyết định trên. Việc sự kiện bị hủy thu hút sự chú ý khi Lee Min Ho đang vướng vào làn sóng tranh luận liên quan đến bộ phim The Assassin(s).

Tác phẩm do đạo diễn Hur Jin Ho thực hiện, có sự tham gia của Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho. Phim khai thác vụ nổ súng tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng Hàn Quốc 15/8/1974, sự kiện khiến Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo thiệt mạng. Sau khi ra mắt, tác phẩm gây tranh cãi về cách tái hiện những nghi vấn và giả thuyết xoay quanh vụ việc lịch sử.

Khi tranh luận lan rộng trong giới chính trị và điện ảnh, các diễn viên cùng những người tham gia dự án phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn Hur Jin Ho cũng chia sẻ về áp lực dàn diễn viên phải chịu đựng trước những phản ứng này.

Dù vậy, chưa có thông tin xác nhận việc hủy sự kiện của Lee Min Ho có liên quan trực tiếp đến tranh cãi nói trên hay không.

Về thành tích phòng vé, theo số liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) được Deadline dẫn lại, The Assassin(s) thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khán giả, đạt doanh thu khoảng 11,3 triệu USD, tương đương 15,3 tỷ won, tính tới 29/9. Bộ phim cũng vượt The Odyssey của Christopher Nolan tại phòng vé Hàn Quốc trong dịp Chuseok.

Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai Han Young Il, phóng viên trẻ thuộc ban xã hội của một tờ báo. Sau khi tận mắt chứng kiến vụ nổ súng trong lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng, nhân vật phát hiện những điểm bất thường giữa thông tin chính thức và những gì anh quan sát tại hiện trường. Từ đó, anh quyết định tự điều tra để tìm kiếm sự thật, bất chấp những rủi ro đối với sự nghiệp và tính mạng.

Theo các bài viết trên Ten Asia và Sports Khan, diễn xuất của Lee Min Ho thể hiện được nét táo bạo, phóng khoáng của một phóng viên mới vào nghề.