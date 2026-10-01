SZA lên tiếng bảo vệ Tyla

SZA công khai bênh vực Tyla sau khi nữ ca sĩ Nam Phi trở thành tâm điểm của những bình luận liên quan đến vóc dáng sau màn xuất hiện tại MTV Video Music Awards 2026 (VMAs). Động thái của SZA thu hút sự chú ý khi cuộc tranh luận trên mạng xã hội tiếp tục xoay quanh ngoại hình và cách các nữ nghệ sĩ bị soi xét.

Tyla tham dự lễ trao giải VMAs 2026 diễn ra ngày 27/9 tại Peacock Theater, Los Angeles với vai trò người trao giải. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu màn trình diễn ca khúc SaWaDiKa của LISA.

Tuy nhiên, trước khi chương trình diễn ra, diện mạo của Tyla trên thảm đỏ đã nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều. Cô lựa chọn bộ trang phục hai mảnh họa tiết da rắn màu xanh ngọc và xám đến từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của nhà thiết kế người Nigeria Mowalola.

Thiết kế gồm áo bra dáng cấu trúc với đường cắt sâu cùng chân váy bút chì cạp cực thấp, để lộ phần lớn vùng eo và bụng. Tyla hoàn thiện tổng thể bằng vòng cổ đồng điệu, giày cao gót mũi nhọn và đồng hồ Chopard đeo ở mắt cá chân.

Lựa chọn này tiếp tục cho thấy phong cách thời trang táo bạo vốn gắn liền với hình ảnh của Tyla. Nữ ca sĩ từng chia sẻ quan điểm coi thời trang như một phần mở rộng của nghệ thuật trình diễn, trong đó cơ thể cũng có thể trở thành một yếu tố của tổng thể hình ảnh.

Dù vậy, thay vì chỉ tập trung vào thiết kế, một bộ phận người dùng mạng xã hội lại hướng sự chú ý vào vóc dáng của Tyla. Một số bình luận nhận xét về vòng eo của nữ ca sĩ, đồng thời đặt câu hỏi về việc cô thường xuyên lựa chọn những trang phục có độ hở cao.

Những ý kiến này sau đó vấp phải phản ứng từ nhiều người dùng mạng. Một số ý kiến cho rằng việc liên tục soi xét cơ thể nữ nghệ sĩ đang khiến cuộc thảo luận về thời trang bị chuyển hướng thành những nhận xét không cần thiết về ngoại hình. Những người khác cũng đặt vấn đề về tiêu chuẩn hình thể ngày càng thiếu thực tế trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh đó, SZA đã công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho Tyla. Nữ ca sĩ thích một bài đăng của tạp chí evie trên Instagram, trong đó phản bác những bình luận nhằm vào ngoại hình của Tyla. SZA đồng thời để lại bình luận: "Không thể tin được chuyện này? Cô ấy đẹp đến mức mê mẩn. Hãy kết thúc chuyện này đi!".

Động thái của SZA nhanh chóng được chú ý bởi đây không chỉ là một lượt tương tác trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ trực tiếp bày tỏ quan điểm rằng những lời bàn luận tiêu cực về ngoại hình của Tyla là không cần thiết, đồng thời dành lời khen cho diện mạo của đàn em.

Sự việc cũng một lần nữa cho thấy áp lực mà các nữ nghệ sĩ phải đối mặt khi xuất hiện trước công chúng. Một bộ trang phục vốn được lựa chọn để thể hiện cá tính và phong cách nghệ thuật có thể nhanh chóng trở thành chủ đề để mạng xã hội bình phẩm về cơ thể người mặc.

Với Tyla, câu chuyện diễn ra trong thời điểm nữ ca sĩ chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Cô sắp khởi động APop World Tour*, chuyến lưu diễn nhằm quảng bá cho album APop* phát hành ngày 24/7.

Tour diễn dự kiến bắt đầu tại Zénith Paris vào ngày 12/10, sau đó đi qua nhiều thành phố ở châu Âu và Anh. Tyla tiếp tục thực hiện chặng Bắc Mỹ gồm 17 buổi diễn, bắt đầu từ ngày 12/11, trước khi hướng tới các đêm diễn tại châu Phi trong tháng 12 và tháng 1.

Trong khi sự chú ý dành cho trang phục tại VMAs 2026 có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn trên thảm đỏ, phản ứng của SZA đã đưa cuộc tranh luận sang một vấn đề rộng hơn: cách ngoại hình của các nữ nghệ sĩ được nhìn nhận và bình luận trên mạng xã hội. Với Tyla, sự ủng hộ công khai từ một nghệ sĩ như SZA cũng góp thêm một tiếng nói phản đối việc biến cơ thể của nữ nghệ sĩ thành đối tượng để soi xét.