Phát triển nghề chế biến gỗ ở Tây Cốc
Tây Cốc là một trong những “thủ phủ” chế biến gỗ của tỉnh Phú Thọ. Toàn xã hiện có 93 doanh nghiệp và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này, tạo việc làm cho khoảng 1.300 lao động với mức thu nhập trung bình từ 6-9 triệu đồng/người/tháng. Từ Tây Cốc, nguyên liệu gỗ sau khi sơ chế được đưa đi khắp mọi miền đất nước để tạo ra các sản phẩm gỗ công nghiệp, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/phat-trien-nghe-che-bien-go-o-tay-coc-262199.htm