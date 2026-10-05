Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ con giống, vật tư cho các hộ tham gia xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học tại xã Liên Minh.

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống hội viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ được quan tâm; cán bộ Hội được tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn, toàn tỉnh hiện có 1.708 chi hội nông dân.

Cùng với ổn định tổ chức, các cấp Hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, chú trọng năng lực công tác Hội, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 9 tháng đầu năm 2026, HND tỉnh đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân cho 876 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ HND các xã, phường; tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hơn 200 học viên. Qua đó giúp cán bộ Hội ở cơ sở nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, hiểu hội viên, biết tổ chức phong trào, có khả năng tham mưu, tuyên truyền và hỗ trợ nông dân.

Một yêu cầu ngày càng rõ trong công tác Hội là năng lực tuyên truyền của cán bộ phải theo kịp sự thay đổi của đời sống xã hội. Hội viên hiện nay có thể tiếp nhận thông tin qua nhiều kênh; trong đó mạng xã hội trở thành một phương thức kết nối phổ biến.

Vì vậy, cán bộ Hội vừa phải biết tuyên truyền trực tiếp, đồng thời có khả năng truyền tải thông tin trên môi trường số, biết nắm bắt dư luận và phản ánh kịp thời tâm tư của hội viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, HND tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền cho chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ HND các xã, phường, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, Zalo, Facebook; đồng thời chú trọng nắm bắt tình hình cán bộ, hội viên ở cơ sở.

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của hội viên nông dân trong chuyển đổi số, Ban Thường vụ HND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 49-KH/ HNDT, ngày 10/8/2026 triển khai Chương trình “Nông dân sáng tạo số - Lan tỏa giá trị xanh” giai đoạn 2026- 2030.

Triển khai kế hoạch, HND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền cho 250 đại biểu là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và cán bộ Hội các cấp. Nội dung tập trung vào kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng; nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; hướng dẫn thực hiện video ngắn, ấn phẩm đồ họa phục vụ tuyên truyền của Hội.

Công tác truyền thông được quan tâm đi liền với các mô hình hoạt động cụ thể để đánh giá hiệu quả. Cán bộ gần hội viên, hiểu sản xuất, biết tổ chức và kết nối nguồn lực sẽ giúp chủ trương của Hội trở thành việc làm cụ thể.

Hoạt động tập huấn khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại xã Liên Minh là một ví dụ. HND tỉnh phối hợp Ban Công tác Nông dân, Trung ương HND Việt Nam tổ chức tập huấn cho 30 hội viên, hộ chăn nuôi gà thương phẩm với các nội dung: chuẩn bị chuồng trại, lựa chọn và chăm sóc con giống, kỹ thuật nuôi dưỡng, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh chuồng trại, phòng và trị bệnh.

Cùng với đó, HND tỉnh triển khai xây dựng mô hình áp dụng các kỹ thuật được tập huấn với 10 hộ tham gia, hỗ trợ 2.250 con gà giống, 11.500kg thức ăn chăn nuôi, 112kg chế phẩm sinh học và 2 lít hóa chất sát trùng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, chủ động áp dụng biện pháp an toàn sinh học, hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả chăn nuôi cho hội viên nông dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết, Chương trình “Nông dân sáng tạo số - Lan tỏa giá trị xanh” giai đoạn 2026-2030 hướng tới xây dựng các hạt nhân truyền thông số ở các cấp Hội, phát huy vai trò cán bộ có kỹ năng công nghệ; khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng cách làm hiệu quả, tạo nền tảng để cán bộ Hội đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Chương trình cũng đặt mục tiêu từng bước hình thành kho dữ liệu truyền thông số của Hội. Thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ hội; củng cố, thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức và điều hành; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực chất. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ HND các cấp, chi hội trưởng nông dân và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025-2030” trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình “Nông dân sáng tạo số - Lan tỏa giá trị xanh”, tổ chức các hoạt động sáng tạo và lan tỏa sản phẩm truyền thông số, nội dung tập trung vào nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, OCOP, liên kết sản xuất; gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp và các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.