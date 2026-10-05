Giá vàng hôm nay (5-10): Đồng loạt đứng yên

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng ở các thương hiệu đi ngang trong 24 giờ qua.

Cụ thể, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đứng yên ở tất cả các thương hiệu.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng, đi ngang so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 139,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.144,5 USD/ounce (tương đương 131,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 12,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng thế giới tuần qua đã giảm mạnh trước áp lực ban đầu từ việc tăng lợi suất trái phiếu kho bạc, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Các áp lực này đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn, và ngay cả báo cáo việc làm yếu kém hôm thứ Sáu cũng không thể tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường kim loại quý.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall ngày càng thận trọng khi dự báo về thị trường vàng, trong khi các nhà đầu tư cũng dần từ bỏ tâm lý lạc quan quá mức mà họ đã duy trì kể từ cuối tháng 7.

Cụ thể, trong số 13 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 23%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; trong khi 6 người khác, chiếm 46%, dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Bốn nhà phân tích còn lại, chiếm 31% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng, hoặc dự đoán giá sẽ dao động đi ngang trong tuần này.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 182 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ lần đầu tiên mất đi tâm lý lạc quan đa số kể từ tháng 7.

Những người dự đoán giá vàng tăng chủ yếu tin vào việc Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 10, sau khi dữ liệu việc làm vừa qua cho thấy thị trường lao động yếu hơn dự kiến.

Tuy nhiên, đa phần các chuyên gia lại tỏ ra thất vọng khi dữ liệu này không đủ sức khiến giúp giá vàng chống đỡ lại áp lực từ thị trường chứng khoán tăng mạnh và lợi suất trái phiếu cao.

Tuần nay sẽ không có nhiều dữ liệu kinh tế đáng chú ý, nhưng các nhà giao dịch vẫn sẽ theo dõi sát sao các chỉ số quan trọng của ngành dịch vụ và tâm lý người tiêu dùng, cũng như biên bản cuộc họp FOMC tháng 9, nơi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã nhất trí bỏ phiếu tăng lãi suất.

Do có ít dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này, các nhà kinh tế dự đoán những rủi ro địa chính trị nổi bật sẽ chi phối diễn biến giá cả. Các báo cáo kinh tế quan trọng có thể tạo ra sự biến động trên thị trường bao gồm Chỉ số PMI Dịch vụ ISM, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang và khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Sáng thứ Hai sẽ công bố chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 9, trong đó các nhà kinh tế đặc biệt quan tâm đến thành phần việc làm sau những con số việc làm yếu kém.

Vào chiều thứ Tư, các nhà giao dịch sẽ xem xét kỹ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang để tìm manh mối về sự cân bằng giữa phe diều hâu và phe bồ câu trong ủy ban.

Sáng thứ Năm sẽ công bố số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, và tuần lễ sẽ kết thúc với việc công bố kết quả khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan vào sáng thứ Sáu.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,126 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,192 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,789 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,856 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,792 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,86 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 60,29 USD/ounce.