VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, áp lực bán gia tăng mạnh hơn. Áp lực bán bắt đầu tăng khi VN-Index không giữ được hỗ trợ mạnh 1.800 điểm.

Trong tuần qua, VN-Index có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. VN30 kết tuần giảm mạnh hơn -3,22% về mức 1.875,99 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Áp lực bán duy trì ở mức cao khiến thị trường tiếp tục lùi sâu, dù dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện khi chỉ số chạm đến các vùng giá thấp. Ảnh: Vneconomy.

Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực. Ngoại trừ nhóm bảo hiểm tăng giá tích cực. Cảng biển, thủy sản, dệt may phục hồi. Hầu hết các nhóm ngành khác đều chịu áp lực điều chỉnh.

Chịu áp lực bán mạnh nhất ở nhóm chứng khoán, xây dựng, công nghệ, viễn thông, bất động sản, thép, ngân hàng, điện...

Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 4,6% so với tuần trước, thể hiện áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa trung bình, nhỏ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị -1.660 tỷ đồng trên HOSE.

Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

Hiện tại vùng hỗ trợ VN-Index là 1.715 điểm-1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. Hỗ trợ mạnh là vùng giá 1.680 điểm-1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3,7/2026.

Sau khi thị trường nâng hạng, trái ngược với tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư, áp lực bán gia tăng mạnh khi VN-Index không giữ được hỗ trợ 1.800 điểm.

Hiện tại, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 402 tỉ USD, tương đương khoảng 78% GDP 2025; Tương đương khoảng 72%/GDP 2026 (giả định GDP 2026 tăng trưởng 9% so với 2025).

“Xét triển vọng tăng trưởng, chúng tôi cho rằng mức vốn hóa hợp lý của thị trường sẽ khoảng 75% GDP 2025, tương ứng VN-Index 1.660 điểm -1.680 điểm.

Dòng tiền hiện tại đang có dấu hiệu cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Thị trường vẫn có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức PE từ 4-8, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư khi giá giảm về các vùng định giá hấp dẫn”, nhóm phân tích của SHS nhận định.