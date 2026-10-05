Giá vàng ngày 5/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng nhích nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 5/10 tại châu Á, khi các dữ liệu kinh tế kém khả quan gần đây làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 10/2026.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.153,32 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ tăng 0,5% lên 4.182,40 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 5/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,500-143,500 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: