Nợ công phủ bóng cuộc bầu cử Pháp

Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), đến cuối tháng 6, nợ công Pháp đạt 3.595,5 tỷ EUR, tương đương 119% GDP, tăng 60 tỷ EUR trong 3 tháng. Báo Pháp Le Monde ngày 4-10 cho biết đây là mức cao nhất kể từ năm 1946.

Trong 3 tháng, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng từ 3,6% lên gần 4,8%, mức cao nhất từ năm 2008. Cơ quan Quản lý nợ công Pháp dự kiến nước này phải huy động 340 tỷ EUR trên thị trường tài chính trong năm 2027.

Theo Báo Le Monde, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron giải tán Quốc hội năm 2024 và không khối nào chiếm đa số sau cuộc bầu cử lập pháp sớm, tranh luận ngân sách tại Pháp rơi vào bế tắc. Nợ công vì thế trở thành vấn đề lớn trong chiến dịch tranh cử năm nay.

Báo cáo của nhóm chuyên gia độc lập về triển vọng tài chính công Pháp đến năm 2030, công bố hồi tháng 7, ước tính nước này cần điều chỉnh 126 tỷ EUR trong 5 năm để ổn định nợ. Tuy nhiên, các ứng viên chưa đưa ra lộ trình tài chính rõ ràng. Đảng Tập hợp quốc gia (RN), hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò, cũng chưa chốt chương trình kinh tế.

Chuyên gia Alexandre Stott của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho biết giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống, chương trình kinh tế của RN và khả năng hình thành đa số sau bầu cử Quốc hội.

Từ đầu năm 2026, chi phí vay của Pháp tăng mạnh hơn hầu hết các nước lớn khác, làm đảo lộn dự báo ngân sách và lùi triển vọng phục hồi tài chính công. Nhà đầu tư lo ngại Pháp vẫn chưa kiểm soát được thâm hụt, dù EU đã giám sát đặc biệt. Điều này làm dấy lên nguy cơ khủng hoảng nợ từ Paris lan sang châu Âu.

Cũng vì những nguyên do này, cuộc bầu cử năm 2027 được coi là cơ hội để các lực lượng chính trị xác định ưu tiên, đưa ra những lựa chọn cần thiết và khôi phục niềm tin vào nền tài chính công Pháp.