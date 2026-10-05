Vi phạm và tiềm ẩn rủi ro tại ACB Tân Phú

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 thông báo kết luận thanh tra tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tân Phú (ACB Tân Phú).

Kết quả thanh tra cho thấy, ACB Tân Phú cơ bản tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ACB.

Ngân hàng ACB (nguồn ảnh: ACB).

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, ACB/ACB Tân phú vẫn còn những vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng như thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ.

Theo kết luận thanh tra, ACB/ ACB Tân Phú có vi phạm trong việc thẩm định và quyết định cho vay, vi phạm trong việc kiểm tra, giám sát vốn vay.

Nguyên nhân dẫn dến vi phạm xuất phát từ những khó khăn, biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới đã có những ảnh hưởng nhất định đến phương án, dự án thực hiện hoạt động kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống khách hàng.

Cơ quan thanh tra cũng cho rằng, nguyên nhân chủ quan dẫn đến vi phạm là do tập thể, cá nhân có liên quan chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của ACB và theo quy định của pháp luật. Điều này dẫn đến các khoản vay đối với khách hàng còn tồn tại, vi phạm và tiềm ẩn rủi ro tín dụng.

Kết luận thanh tra ACB Tân Phú.

Kết luận thanh tra nhận định, các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm đối với các vi phạm của ACB/ACB Tân Phú được phát hiện qua thanh tra.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã có 7 kiến nghị đối với ACB/ACB Tân Phú, yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục vu phạm được phát hiện qua thanh tra.