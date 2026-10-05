Căng thẳng thương mại với Mỹ khiến ngành sản xuất của Canada mất đà tăng trưởng

Tàu chở hàng neo tại cảng Vancouver ở British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một báo cáo mới của S&P Global Market Intelligence cho biết, ngành sản xuất của Canada tiếp tục thể hiện sự kiên cường trong tháng 9, nhưng đà tăng trưởng dường như đang mất đi khi căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ làm suy giảm niềm tin của khách hàng.

Theo S&P, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Canada - thước đo điều kiện hoạt động của ngành - đạt mức 51,5 trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Mọi chỉ số trên mức 50 đều thể hiện sự tăng trưởng của ngành, đồng nghĩa với việc tháng 9 là tháng mở rộng thứ 6 liên tiếp, tuy nhiên, chỉ số này đã giảm so với mức 53 của tháng 8.

S&P cho rằng sự sụt giảm này là do các điều kiện thị trường đầy thách thức, bao gồm cuộc xung đột tại Iran - yếu tố khiến giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao - và tính chất "dường như khó giải quyết" của những căng thẳng thương mại với Mỹ.

Paul Smith, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết trong báo cáo: "Ngành sản xuất của Canada đã thể hiện sự kiên cường nhất định trước nhiều trở ngại trong tháng 9. Sản lượng tăng và các doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng lao động lành nghề để lấp đầy các vị trí trống, nhằm đáp ứng các hợp đồng dài hạn mới giành được. Tuy nhiên, thuế quan và giá năng lượng toàn cầu tăng cao do cuộc xung đột tại Iran tiếp tục gây tác động tiêu cực đến ngành. Tình trạng lạm phát chi phí đầu vào đã tăng tốc lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, trong khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp kéo dài đến mức chưa từng thấy trong hơn 4 năm qua."

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, tâm lý do dự của người mua - đặc biệt là khách hàng tại Mỹ - do các biện pháp thuế quan của Mỹ áp lên một số sản phẩm Canada đã dẫn đến sự sụt giảm cả về nhu cầu lẫn đơn hàng xuất khẩu mới trong tháng thứ 4 liên tiếp.

Ông Vijai Lakshmikanthan, Giám đốc Điều hành của Starlim North America Corp. (có trụ sở tại London, Ontario), cho biết, mặc dù các linh kiện silicone của công ty ông - vốn được sử dụng trong ngành ôtô và thiết bị y tế - vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA), nhưng "môi trường hỗn loạn" do tình hình thương mại gây ra đang khiến khách hàng ở nhiều lĩnh vực bắt đầu thảo luận về khả năng thay đổi nguồn cung ứng sản phẩm.

Báo cáo mới nhất của S&P về tình hình sản xuất được công bố chỉ vài ngày sau khi Mỹ bắt đầu áp dụng lệnh cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Canada - bao gồm xe máy, đồ uống có cồn và các sản phẩm từ váng sữa. Động thái này nhằm đáp trả các mức thuế quan trả đũa mà chính phủ của Thủ tướng Mark Carney áp đặt lên một số hàng hóa Mỹ sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.

Cơ quan Thống kê Canada dự kiến sẽ công bố số liệu về lực lượng lao động tháng 9 vào thứ Sáu tuần tới. Đây có thể là những dữ liệu đầu tiên phản ánh tác động của đợt thuế quan mới nhất đối với thị trường lao động Canada.

Cơ quan này cho biết ngành sản xuất đã tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8 - trong đó có 14.100 việc làm tại Ontario - qua đó bù đắp hoàn toàn những tổn thất mà ngành này phải gánh chịu do cuộc chiến thương mại với Mỹ trong suốt hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng ngành này vẫn đang phải chịu áp lực rất lớn./.