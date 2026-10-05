Người trẻ rời phố về quê tìm cơ hội mới

Chị Đào Thị Hồng (bên phải), xã Yên Khánh hướng dẫn học viên làm bánh, phát triển tiệm bánh ngọt tại quê hương.

Sau 8 năm học tập và làm việc tại Hà Nội, Vũ Ánh Minh (sinh năm 2000, xã Khánh Thiện) lựa chọn về quê hương để bắt đầu hành trình mới. Tiếp tục công việc liên quan đến thiết kế, tư vấn, thiết kế cảnh quan, Minh vừa làm tư vấn thiết kế nội thất cho một xưởng ở phường Hoa Lư, vừa nhận tư vấn thiết kế cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh cho các gia đình có nhu cầu. Bên cạnh đó, Minh cũng bắt đầu kinh doanh online một số món ăn và bánh ngọt.

Vũ Ánh Minh chia sẻ: “Em vốn thích sự tự do, khám phá và từng nghĩ Hà Nội còn nhiều cơ hội để mình thử sức. Nhưng khoảng hai năm gần đây, áp lực công việc, cuộc sống đô thị khiến em cảm thấy quá sức. Thêm nữa, bố mẹ ngày càng lớn tuổi, em muốn có thêm thời gian bên gia đình. Trong khi quê mình đang phát triển nhanh, nhiều cơ hội mới, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Vì vậy, em quyết định trở về, vừa được gần gia đình, vừa tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Em nghĩ về quê là lựa chọn một nơi khác để tiếp tục phát triển sự nghiệp, đồng thời có cuộc sống phù hợp hơn với mong muốn của bản thân thì rất tốt. Ở đâu cũng có cơ hội, quan trọng là biết nắm bắt để tạo hướng đi cho riêng mình”.

Với chị Đào Thị Hồng (sinh năm 1995, xã Yên Khánh), quyết định trở về quê khởi nghiệp sau gần 6 năm làm việc tại Nhật Bản là lựa chọn đúng đắn. Những kinh nghiệm tích lũy tại nước ngoài là nền tảng để chị phát triển mô hình kinh doanh, đồng thời có điều kiện gắn bó, chăm lo cho gia đình. Chị Hồng cho biết: “Tôi có một tiệm bánh miền Tây hoạt động khá ổn định, với lượng học viên và khách hàng ngày càng tăng. Đây là công việc giúp tôi vừa thoả mãn đam mê, vừa có thêm thu nhập và tạo dựng cuộc sống ổn định ngay tại quê nhà. 2 năm về quê khởi nghiệp, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo, dù đôi lúc cũng nhớ cuộc sống tại Nhật Bản nhưng tôi rất hài lòng với quyết định này”.

Không chỉ trở về quê hương để phát triển sự nghiệp, nhiều người trẻ còn mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh dựa trên lợi thế địa phương. Từ hướng đi mới, họ vừa tạo dựng sinh kế cho bản thân, vừa mở ra cơ hội việc làm cho lao động tại quê nhà, góp phần khai thác tiềm năng và thúc đẩy kinh tế phát triển. Trước năm 2019, cánh đồng hoa cúc RiTi (phường Tây Hoa Lư) chỉ là một khu ruộng hoang cằn cỗi nhiều năm do thiếu nước nghiêm trọng.

Với ấp ủ hồi sinh vùng trồng dược liệu truyền thống của Ninh Bình và sự trăn trở tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương, anh Hoàng Minh Thành, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã (HTX) RiTi bắt đầu hành trình khôi phục trồng giống hoa cúc chi truyền thống của vùng đất Cố đô Hoa Lư theo phương pháp hữu cơ. Tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải, từng có nhiều năm làm kỹ sư tàu điện tại Hà Nội, anh Thành bất ngờ lựa chọn ngã rẽ hoàn toàn mới: Về quê, trở thành người nông dân đích thực. Hành trình của anh Thành không chỉ là sự thay đổi nghề nghiệp mà còn là quá trình vượt qua khó khăn để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.

Vì là loài cúc hoang dã, lại canh tác theo quy trình hữu cơ nên yêu cầu chăm sóc rất cầu kỳ. HTX RiTi phải đối mặt với nhiều thách thức, từ cải tạo đất, chủ động nguồn nước đến nghiên cứu quy trình canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên. Việc kiên trì theo đuổi phương pháp hữu cơ cũng đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự đầu tư bài bản. HTX kết hợp các công nghệ hiện đại như hệ thống tưới tự động và kỹ thuật nuôi giun quế để tự chủ nguồn phân bón sạch cung cấp cho cây.

Nhằm bảo tồn tối đa dược tính của hoa, HTX đầu tư công nghệ sấy lạnh tiên tiến, thay thế hoàn toàn các phương pháp thủ công truyền thống. HTX cũng đóng gói trà bằng túi giấy thay vì những chiếc túi nilon tiện dụng để bảo vệ môi trường, khẳng định chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, HTX mở rộng danh mục sản phẩm sang Sơn Kim Cúc, Cúc Cổ Trà và các sản phẩm tiềm năng như Trà bồ công anh, Đậu lạc đạt chuẩn hữu cơ. Có được “quả ngọt” ngày hôm nay là cả quá trình bền bỉ vượt khó, đòi hỏi không chỉ tâm huyết, sự kiên trì mà còn cả tư duy đổi mới và quyết tâm theo đuổi hướng đi đã chọn.

Anh Hoàng Minh Thành, Chủ tịch HĐQT HTX RiTi chia sẻ: “Nông nghiệp hữu cơ không chỉ là phương thức sản xuất, mà còn là phần cốt lõi của hệ sinh thái sống có trách nhiệm, giàu văn hóa và gắn kết con người với thiên nhiên. RiTi chọn cách đi chậm nhưng chắc, ưu tiên chất lượng sản phẩm và sinh kế của người dân để mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là câu chuyện chia sẻ về bản sắc địa phương, từ giống cây bản địa, phương thức canh tác hữu cơ đến bao bì và những truyền thuyết gắn liền”.

Từ những lựa chọn khác nhau, điểm chung ở những người trẻ trở về quê là tinh thần chủ động tìm kiếm cơ hội và khát vọng tạo dựng giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Họ không chỉ tìm một cuộc sống phù hợp hơn mà còn mang theo kiến thức, kinh nghiệm và tư duy mới. Khi những lợi thế về hạ tầng, du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương ngày càng phát triển, thì sự trở về của người trẻ không chỉ là lựa chọn cho riêng mình, mà còn có thể trở thành nguồn lực mới, góp phần tạo nên sức sống và động lực phát triển mới cho quê hương.