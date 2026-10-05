Lãi suất tiết kiệm BIDV tháng 10/2026 không đổi, cao nhất 6,8%/năm

Bước sang tháng 10/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục giữ ổn định biểu lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ, BIDV đang áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn bằng VND ở mức 0,1%/năm. Ở nhóm kỳ hạn ngắn, các khoản tiền gửi từ 1-2 tháng được hưởng lãi suất 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn từ 3-5 tháng có lãi suất 2,4%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất huy động tại các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng được BIDV niêm yết ở mức 3,5%/năm. Đối với các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, lãi suất tiết kiệm được áp dụng đồng loạt ở mức 5,9%/năm.

Trong khi đó, khách hàng gửi tiền tại quầy với kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng được hưởng lãi suất 6%/năm. Đây cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất huy động tại quầy dành cho khách hàng cá nhân của BIDV trong tháng 10/2026.

Lãi suất tiền gửi tại quầy BIDV tháng 10/2026

Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, BIDV áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1-3 tuần.

Tại các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng, lãi suất online được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Mức lãi suất này áp dụng chung cho các kỳ hạn trong nhóm. Ở nhóm kỳ hạn từ 6-11 tháng, khách hàng gửi tiền trực tuyến tại BIDV được hưởng lãi suất 6,6%/năm.

Đáng chú ý, từ kỳ hạn 12 tháng trở lên, BIDV áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng. Đây hiện là mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất BIDV áp dụng đối với khách hàng cá nhân.

Lãi suất tiền gửi Online BIDV tháng 10/2026

Bên cạnh biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân, BIDV cũng duy trì mặt bằng lãi suất huy động đối với khách hàng doanh nghiệp trong tháng 10/2026. Theo biểu niêm yết mới nhất, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp dao động từ 2,1-4,5%/năm, tùy theo kỳ hạn và áp dụng với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, tiền gửi doanh nghiệp kỳ hạn 1-2 tháng được BIDV áp dụng lãi suất 2,1%/năm. Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 3-5 tháng, mức lãi suất được niêm yết là 2,4%/năm.

Trong khi đó, khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại các kỳ hạn từ 6-11 tháng được hưởng lãi suất 3,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng doanh nghiệp tháng 10/2026

Ở nhóm kỳ hạn dài, từ 12-60 tháng, BIDV tiếp tục áp dụng mức lãi suất 4,5%/năm. Đây cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng trong tháng này.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp, BIDV niêm yết lãi suất 0,2%/năm.