Phát triển du lịch bền vững

Hiện trạng bức tranh du lịch

Hiện nay, trên địa bàn VQG có 20 tuyến, điểm du lịch đang hoạt động và được tổ chức kinh doanh hoạt động du lịch sinh thái theo 3 hình thức, gồm: Tự tổ chức, liên kết và cho thuê môi trường rừng. Theo đó, hình thức tự tổ chức du lịch sinh thái trong VQG với điểm du lịch sinh thái suối Nước Moọc, sông Chày-hang Tối, động Phong Nha-Tiên Sơn và động Phong Nha-khám phá chiều sâu bí ẩn, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng và hang Y tá; điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật do Trung tâm Du lịch PN-KB và Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật quản lý và khai thác.

Hình thức cho thuê môi trường rừng tại 4 khu vực, gồm: Động Thiên Đường, khu vực rừng Gáo-hang Ô Rô, thung lũng Sinh Tồn-hang Thủy Cung, suối Nước Moọc và sông Chày-hang Tối. Liên doanh, liên kết gồm các tuyến du lịch sinh thái: Chinh phục Sơn Đoòng-hang động lớn nhất thế giới, hang Va-hang Nước Nứt những trải nghiệm khác biệt, khám phá thiên nhiên Rào Thương-hang Én, thám hiểm hang Ba, khám phá thung lũng Ha Ma Đa-hang Trạ Ang, khám phá hang Đại Ả-Over-Pygmy, khám phá Hung Thoòng, khám phá hang Ô Rô-hang Hoàn Mỹ, đường Trường Sơn huyền thoại-hang Chỉ huy, khám phá Bách xanh đá-hang Kling.

Các sản phẩm du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng ngày càng thu hút khách - Ảnh: PNKB

Ngoài ra, trên địa bàn các xã vùng đệm, hiện hình thành và phát triển nhiều sản phẩm, mô hình du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng-trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa hệ thống sản phẩm du lịch của khu vực, tập trung chủ yếu ở xã Phong Nha, như: Phong Nha Valley Glamping, suối đá Eco Tourist Area, Hava Valley-thung lũng Ngọc Bích, Chày Lập Farmstay, Blue Diamond Retreat, Lèn Chùa Eco, Auko Eco-Wellness Lodges…

Các sản phẩm này có xu hướng phát triển theo mô hình du lịch sinh thái-trải nghiệm-nghỉ dưỡng, góp phần mở rộng không gian du lịch ra vùng đệm, tăng tính liên kết với khu vực lõi của VQG PN-KB; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách

Bên cạnh đó, khu vực trung tâm xã Phong Nha và vùng đệm đã hình thành hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, farmstay và khu nghỉ dưỡng sinh thái; đồng thời phát triển nhiều dịch vụ hỗ trợ, như: Vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn viên, tổ chức tour khám phá hang động và du lịch mạo hiểm. Hiện, toàn khu vực có 121 cơ sở lưu trú với hơn 1.280 phòng; 151 nhà hàng, quán ăn, quán ăn vỉa hè và 26 cơ sở dịch vụ cà phê, giải khát phục vụ du khách đến tham quan, du lịch….

Giám đốc Ban Quản lý VQG PN-KB Phạm Hồng Thái cho biết, giai đoạn 2020-2025, tổng lượng khách tham quan Di sản thiên nhiên thế giới VQG PN-KB đạt hơn 3,5 triệu lượt; trong đó khách trong nước đạt hơn 3 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 500 nghìn lượt. Tổng doanh thu tại các khu, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn VQG đạt hơn 1.312 tỉ đồng…

Giải pháp phát triển du lịch bền vững

Với quan điểm phát triển du lịch gắn với bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới PN-KB, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học; định hướng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng bộ với quy hoạch quốc gia và vùng; bảo đảm phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, an ninh-quốc phòng, nâng cao đời sống người dân, Ban Quản lý VQG PN-KB đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tổ chức phát triển du lịch phù hợp với quy hoạch VQG PN-KB và quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh; phân định rõ các khu vực phát triển du lịch theo các phân khu chức năng của VQG và khu vực vùng đệm, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý rừng đặc dụng và bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới; kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng công trình du lịch trong vùng lõi; ưu tiên phát triển các công trình dịch vụ, lưu trú, hạ tầng du lịch tại khu vực vùng đệm và các khu vực phù hợp theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối khu vực Phong Nha với các trung tâm du lịch và các trục giao thông chính của tỉnh; hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển các không gian dịch vụ du lịch tập trung, khu thương mại-dịch vụ, phố đi bộ và các điểm sinh hoạt văn hóa gắn với cảnh quan sông Son và khu trung tâm Phong Nha; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới; kiểm soát số lượng khách tham quan tại các điểm du lịch nhạy cảm về môi trường; tổ chức khai thác du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm…

“Ngoài thực hiện các giải pháp trên, Ban Quản lý VQG PN-KB sẽ chú trọng các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch; thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch; xúc tiến, quảng bá và phát triển nguồn nhân lực du lịch; cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện; phát triển du lịch cộng đồng và chuyển đổi số…”, Giám đốc Ban Quản lý VQG PN-KB Phạm Hồng Thái cho biết thêm.