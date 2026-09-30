Linh thiêng Lễ tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Thượng

Từ sáng sớm, nhiều người dân, du khách đã về Đền Thượng dâng hương, thành kính tưởng nhớ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – vị anh hùng dân tộc, danh tướng kiệt xuất có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng Nhân dân, du khách thực hiện các nghi thức tưởng niệm, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với công lao của Đức Thánh Trần.

Lễ tưởng niệm là dịp ôn lại thân thế, sự nghiệp và đóng góp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đây cũng là hoạt động văn hóa, tâm linh ý nghĩa, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Đền Thượng, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Lào Cai đến Nhân dân và du khách.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Thượng:

Đại biểu dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tuấn tại Đền Thượng.

Nghi lễ trong buổi tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tuấn tại Đền Thượng

Quang cảnh buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ.