Hội chợ Làng nghề Việt Nam: Kết nối sản phẩm, văn hóa và du lịch nông thôn

Các sản phẩm tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ ngày 8-12/10, chuỗi sự kiện Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Chuỗi hoạt động trên được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối sản phẩm làng nghề, văn hóa, du lịch và thị trường, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững; đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường, 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Cầu nối đưa sản phẩm làng nghề đến thị trường

Chia sẻ với báo chí sáng 30/9, ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đồng thời chuỗi 3 sự kiện trên.

Trong đó, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026 là không gian trung tâm để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và chủ thể OCOP trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

"Hội chợ cũng là dịp để quảng bá các mô hình làng nghề độc đáo; khuyến khích nghệ nhân nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã theo thị hiếu hiện đại; khẳng định chất lượng sản phẩm OCOP, đưa thương hiệu thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới; đồng thời là cầu nối đưa sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và đạt chứng nhận OCOP đến người tiêu dùng trong và ngoài nước," ông Việt nhấn mạnh.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 diễn ra từ 8 giờ 30 đến 21 giờ trong các ngày 8-12/10, với gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², quy tụ trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố, bao gồm: Phú Thọ, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Nghệ An, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, thành phố Hải Phòng, Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng.

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ mây tre đan, gốm sứ, lụa, thổ cẩm, đồng, gỗ, sơn mài đến các sản phẩm OCOP, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Điểm mới của hội chợ năm nay là hướng mạnh đến chuyển đổi số trong nông thôn, tạo không gian giao thương giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử; tổ chức livestream bán hàng và ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, Ban Tổ chức phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, giúp các cơ sở làng nghề tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đồng thời chuỗi sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tôn vinh sáng tạo, nâng tầm giá trị nghề Việt

Cùng với hội chợ là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn, được tổ chức tại khu vực ngoài trời của trung tâm, diễn ra trong thời gian từ ngày 8-12/10. Tuần lễ năm nay mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm du lịch, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách.

Ông Nguyễn Hồng Việt cho biết điểm nhấn là không gian “Ngôi nhà chung,” tái hiện đặc trưng du lịch nông nghiệp, nông thôn ba miền, trong đó khu vực miền Bắc gợi vẻ đẹp núi rừng Việt Bắc với nhà sàn, cối xay nước. Khu vực miền Trung mang hình ảnh nón Huế, phố cổ Hội An. Khu vực miền Nam tái hiện không gian sông nước miền Tây, thuyền hoa, trái cây.

Tại đây, nhiều mô hình du lịch tiêu biểu được giới thiệu như du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải, Ecohost Hải Hậu, du lịch làng nghề lụa đũi Nam Cao, làng mộc Kim Bồng, du lịch sinh thái, tuần hoàn và du lịch dưới tán rừng. Trong khuôn khổ tuần lễ còn có Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam, dự kiến diễn ra ngày 9/10.

Hội nghị tập trung giới thiệu các điểm đến, mô hình tiêu biểu, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành với các điểm du lịch nông thôn.

Không gian văn hóa, trải nghiệm cũng được tổ chức với các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn nghề truyền thống, trải nghiệm làm bánh, trò chơi dân gian, hoạt động tương tác số khám phá điểm đến.

Khu trưng bày các sản phẩm tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp kỳ vọng chuỗi hoạt động không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà hướng tới kết nối giữa địa phương, nông dân, nhà vườn, hợp tác xã với doanh nghiệp lữ hành và thị trường du lịch.

Một điểm nhấn khác của chuỗi sự kiện là Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập.” Đây là năm thứ 6 hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, nhằm tôn vinh, khuyến khích sức sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế. Hội thi nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng nghề và kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ với thị trường, du lịch và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết năm 2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả thuộc 5 nhóm: Gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác.

"Đáng chú ý, tác giả cao tuổi nhất 81 tuổi đến từ thành phố Hải Phòng, trong nhóm thêu, dệt; tác giả nhỏ tuổi nhất 11 tuổi đến từ Hà Nội với sản phẩm tranh sơn dầu. Đây là điều rất đặc biệt, có thể các tác giả đã tận dụng được lợi thế của trí tuệ nhân tạo để ứng dụng vào sản phẩm," ông Tiến chia sẻ.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức trong chương trình khai mạc chuỗi sự kiện vào tối 8/10. Các sản phẩm đạt giải sẽ tiếp tục được trưng bày tại khu triển lãm chung trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Việc tổ chức chuỗi sự kiện trên được kỳ vọng tạo thành chuỗi liên kết từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm đến quảng bá, trải nghiệm, phát triển du lịch và kết nối thị trường, qua đó góp phần chuyển những giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực cho phát triển kinh tế nông thôn./.