Tour du lịch duy nhất của Việt Nam lọt đề cử 'xuất sắc nhất thế giới'

Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh quốc (British Guild of Travel Writers - BGTW) vừa công bố danh sách các dự án vào chung khảo Giải thưởng Du lịch Quốc tế BGTW 2026. "Katien Ranger Patrol", sản phẩm của Katien Safari thuộc công ty Oxalis Adventure của Việt Nam, góp mặt ở hạng mục "Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới" (Best Wider World Tourism Project).

Đây là chương trình trải nghiệm tuần tra rừng do Katien Safari phối hợp lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên thực hiện. Dự án nằm trong nhóm 3 ứng viên của hạng mục, cùng các dự án đến từ Brazil và Cameroon.

Trong hành trình, du khách đi sâu vào rừng nguyên sinh cùng kiểm lâm và chuyên gia địa phương, tham gia các hoạt động tuần tra và tìm hiểu công tác bảo vệ hệ sinh thái, thay vì chỉ tham quan thụ động.

Nguồn thu từ tour được trích để hỗ trợ hoạt động tuần tra, tháo gỡ bẫy động vật hoang dã, theo dõi động vật bằng camera giám sát và bảo vệ hệ sinh thái tại VQG Cát Tiên.

Khu Ramsar Bàu Sấu rộng 13.759 ha tại VQG Cát Tiên được ghi nhận với hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng.

Ngoài ra, một phần trong kế hoạch phát triển của Oxalis Adventure tại VQG Cát Tiên là xây dựng Làng du lịch cộng đồng Tà Lài, nằm ở vùng đệm VQG. Đây là khu vực sinh sống lâu đời của cộng đồng người Châu Mạ và S'tiêng mang đậm bản sắc văn hóa và có vị trí chiến lược đối với công tác bảo tồn.

Thay vì áp đặt các mô hình du lịch từ bên ngoài, Oxalis phối hợp người dân địa phương đào tạo kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp, từ phục vụ, dẫn đường đến truyền tải các giá trị văn hóa bản địa. Người dân có thể tham gia cung cấp dịch vụ homestay, ẩm thực truyền thống và các trải nghiệm văn hóa.

Mô hình này hướng tới tạo thêm nguồn thu từ du lịch cho cộng đồng, từ đó hình thành một động lực mạnh mẽ. Khi đời sống của cộng đồng được nâng cao nhờ du lịch sinh thái, chính họ sẽ trở thành những "lá chắn" bảo vệ rừng tự nguyện và hiệu quả nhất.

Bảo vệ hệ sinh thái đa dạng của VQG Cát Tiên không còn là trách nhiệm hành chính đơn thuần, mà đã trở thành sứ mệnh chung gắn liền với lợi ích lâu dài của người dân bản địa.

Du khách tham quan nhà dệt của người Mạ tại Tà Lài.

Đại diện Oxalis Adventure đánh giá sản phẩm "Katien Ranger Patrol" lọt vào chung kết tại BGTW International Tourism Awards 2026 khẳng định những giá trị cốt lõi của xu hướng du lịch sinh thái hiện đại.

Du khách đồng hành cùng kiểm lâm trong hành trình khám phá rừng Cát Tiên để hiểu thêm về công tác bảo tồn hệ sinh thái.

Nằm trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, VQG Cát Tiên có diện tích gần 73.900 ha, là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Nơi đây nổi bật với hệ sinh thái đa dạng, gồm rừng mưa nhiệt đới, đất ngập nước và vùng ngập theo mùa, tạo môi trường sống cho nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

VQG ghi nhận hơn 1.700 loài thực vật và khoảng 700 loài động vật, trong đó có nhiều loài nguy cấp như cá sấu Xiêm. Cát Tiên cũng sở hữu địa hình phong phú với dấu tích núi lửa cổ, núi đá và hệ thống sông suối, góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng. Khu vực này được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Năm 2025, VQG Cát Tiên đón khoảng 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú và nghiên cứu. Từ năm 2023 đến nay, lượng khách đến đây tăng khoảng 50% mỗi năm.

Du khách quan sát động vật hoang dã bằng camera tầm nhiệt khi về đêm bên trong Vườn quốc gia Cát Tiên.

Châu Sa