Trang nghiêm lễ giỗ Đức Thánh Trần tại khu di tích Kiếp Bạc

Dự lễ giỗ có lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Ban tổ chức lễ hội; lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo; cùng các đại biểu, người dân và du khách thập phương.

Tại sân nhà Bạc đền Kiếp Bạc, các đại biểu, người dân và du khách thập phương dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, cầu quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh, mùa màng tốt tươi...

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức lễ hội; lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo; cùng các đại biểu thành kính dâng hương tại đền Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đại biểu, người dân và du khách thành kính dâng hương tại đền Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Tiếp sau đó, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Ban tổ chức lễ hội; cùng các đại biểu vào bên trong, phía sau đền Kiếp Bạc thực hiện các nghi thức, nghi lễ.

Từ đền Kiếp Bạc, lãnh đạo thành phố Hải Phòng; các đoàn đại biểu, nhân dân và du khách hành hương lên miếu Cửu Thiên, núi Mâm Xôi (thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới đền Kiếp Bạc) làm lễ giỗ, tương truyền đây là nơi Đức Thánh Trần hoá về trời.

Trên núi Mâm Xôi, các nhà sư thực hiện khóa lễ cúng Phật, Thánh và Hội đồng Trần triều. Lễ giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức trang nghiêm, các nghi thức, nghi lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống.

Đại diện Ban tổ chức lễ hội, các đại biểu và nhà sư thực hiện các nghi lễ giỗ Đức Thánh Trần trên núi Mâm Xôi. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trước đó, cũng trong sáng nay, các đại biểu, người dân ở phường Trần Hưng Đạo thực hiện lễ rước bộ. Trong đoàn rước có các đội kiệu, cờ, lọng, bát bửu, lân, rồng, cùng cỗ lễ, các loại bánh đặc trưng của địa phương, đồng thời di chuyển từ hai hướng từ đền Nam Tào và đền Bắc Đẩu, sau đó cùng tiến vào đền Kiếp Bạc dâng lễ tế lên Đức Thánh Trần...

Trước đó, trong sáng nay, các đại biểu, người dân ở phường Trần Hưng Đạo thực hiện lễ rước bộ từ đền Nam Tào và đền Bắc Đẩu tiến về đền Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trong đoàn rước có các đội kiệu, cờ, lọng, bát bửu, lân, rồng, cùng cỗ lễ, các loại bánh đặc trưng của địa phương. Ảnh: Phùng Nguyện.

Sau các nghi lễ, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức lễ hội phát lộc cho người dân và du khách tại sân đền Kiếp Bạc.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Ban tổ chức lễ hội phát lộc cho người dân và du khách tại sân đền Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đông đảo người dân và du khách đến nhận lộc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Theo tương truyền, Hưng Đạo Đại vương hóa Thánh ngày 20/8 năm Canh Tý (năm 1300). Trước khi hóa, Ngài lên núi Mâm Xôi, một trong chín ngọn núi thuộc dãy núi Trán Rồng phía sau đền Kiếp Bạc để từ biệt con dân.

Sau khi mất, triều đình tiến phong Ngài là Tổng Quốc chính Thái Sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Bình Bắc Đại Nguyên soái, Nhân vũ Hưng Đạo Đại vương. Trong tâm thức dân gian, nhân dân tôn phong Ngài là Đức Thánh Trần, Cửu Thiên Vũ Đế - Thần chủ Đạo Nội.

Để tri ân công lao to lớn của Ngài với non sông, đất nước, triều đình và nhân dân Đại Việt lập đền thờ tưởng niệm trên nền Phủ đệ Vạn Kiếp (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng), để cháu con muôn đời thành kính phụng thờ…

Đông đảo người dân và du khách đến với di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, sáng 30/9/2026. Ảnh: Phùng Nguyện.

Thông tin từ Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, trong 3 ngày trọng hội của Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu 2026, từ ngày 26 - 28/9 (16 - 18/8 âm lịch), đã có gần 12 vạn lượt khách đến trẩy hội, tham quan, chiêm bái tại 2 di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong ngày 17/8 âm lịch, lượng khách tăng cao, với khoảng 6 vạn lượt khách đến tham quan, chiêm bái tại di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc.