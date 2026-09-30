An toàn là nền tảng phát triển vận tải du lịch biển

Nền tảng an toàn, chất lượng

Ngày 15/9 vừa qua, Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng (gọi tắt Công ty Sơn Tùng) đã phối hợp với đơn vị đóng tàu thử nghiệm thành công giải pháp chống lật, chìm tàu thuyền chở khách du lịch biển. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về giải pháp này?

Ông Trần Sơn Tùng: An toàn hành khách luôn là yêu cầu hàng đầu trong hoạt động vận tải, đặc biệt đối với vận tải khách trên biển. Đây cũng là lý do chúng tôi chủ động phối hợp với các đơn vị kỹ thuật, đóng tàu nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp nâng cao khả năng an toàn của phương tiện.

Ông Trần Sơn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng.

Trong thử nghiệm ngày 15/9, phương tiện được kiểm tra khả năng tự hoàn trả trạng thái ban đầu nếu chẳng may tàu gặp sự cố bị lật. Kết quả bước đầu cho thấy phương tiện có thể trở lại trạng thái ban đầu trong khoảng 6-12 giây trong điều kiện thử nghiệm.

Chúng tôi xác định đây mới là kết quả bước đầu. Sau thử nghiệm, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các đơn vị kỹ thuật để đánh giá, hoàn thiện giải pháp, kiểm tra khả năng vận hành và các điều kiện kỹ thuật liên quan.

Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là một phương tiện có thể vận hành tốt trong điều kiện bình thường, mà phải tăng khả năng bảo vệ khách hàng khi xảy ra tình huống bất thường. Với vận tải du lịch biển, an toàn phải được tính ngay từ thiết kế phương tiện, tổ chức khai thác đến quy trình phục vụ.

Từ một doanh nghiệp có thương hiệu trong vận tải khách đường bộ, đâu là lý do Sơn Tùng mở rộng sang vận tải và du lịch biển?

Ông Trần Sơn Tùng: Công ty Sơn Tùng chúng tôi hiện có hơn 60 xe khách giường nằm cao cấp, khai thác chuyên tuyến cố định Quy Nhơn - Đà Nẵng, và từ Quy Nhơn mở rộng mạng lưới tuyến cố định ra Hà Nội, vào Nha Trang, TP Hồ Chí Minh... Qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi tích lũy được kinh nghiệm về vận tải khách, tổ chức khai thác phương tiện và phục vụ khách hàng.

Trong khi đó, nhu cầu du lịch hiện nay đã thay đổi. Du khách không chỉ cần phương tiện để đi từ địa phương này đến địa phương khác mà cần một hành trình hoàn chỉnh, trong đó đường bộ, đường biển, lưu trú, tham quan và trải nghiệm được kết nối.

Đó là cơ sở để Sơn Tùng mở rộng sang lĩnh vực du lịch biển. Hiện doanh nghiệp có hơn chục cano, du thuyền hoạt động tại, Quy Nhơn, Nha Trang và đang mở rộng hoạt động tại Phú Quốc. Chúng tôi xem đây là quá trình phát triển từ năng lực cốt lõi về vận tải khách, hướng tới mô hình vận tải đa phương thức gắn với du lịch.

Với tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, hoạt động du lịch biển ở Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn ngày càng sôi động; công tác đảm bảo an toàn, chất lượng du lịch biển được đặt lên hàng đầu.

Từ vận tải đến logistics và hệ sinh thái du lịch biển

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của du lịch biển và thị trường vận tải khách bằng đường biển?

Ông Trần Sơn Tùng: Việt Nam có lợi thế rất lớn về biển với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh, bán đảo và nhiều điểm đến đã có thương hiệu. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, nhu cầu trải nghiệm biển cũng ngày càng đa dạng.

Nha Trang có hệ sinh thái du lịch biển phát triển tương đối đồng bộ. Quy Nhơn còn nhiều dư địa để phát triển các sản phẩm trải nghiệm biển nhưng cần liên kết, tránh manh mún và cần có sản phẩm chất lượng. Phú Quốc có lợi thế về du lịch biển đảo và khả năng thu hút khách trong nước, quốc tế.

Tuy nhiên, tiềm năng chỉ có thể chuyển thành giá trị khi hạ tầng, phương tiện và dịch vụ được tổ chức đồng bộ. Theo tôi, phát triển vận tải du lịch biển không nên chỉ dừng ở việc đưa khách từ bờ ra đảo, mà cần tạo ra những sản phẩm và hành trình có giá trị trải nghiệm cao hơn.

Đây cũng là lý do doanh nghiệp phải quan tâm đồng thời đến phương tiện, an toàn, chất lượng phục vụ, kết nối tour và liên kết với các đơn vị trong chuỗi du lịch.

Từ góc độ một doanh nghiệp vận tải, ông nhìn nhận vai trò của logistics du lịch như thế nào?

Ông Trần Sơn Tùng: Logistics du lịch là một mắt xích rất quan trọng nhưng đôi khi chưa được nhìn nhận đầy đủ. Một du khách có thể bắt đầu hành trình bằng máy bay hoặc xe khách đường dài, sau đó di chuyển đến cảng, bến tàu, tiếp tục bằng cano hoặc du thuyền rồi kết nối với khách sạn, nhà hàng và các điểm tham quan. Nếu những khâu này được tổ chức rời rạc, du khách sẽ mất nhiều thời gian chờ đợi và trải nghiệm bị chia cắt.

Công ty Sơn Tùng xây dựng, duy trì thương hiệu vận tải hành khách tuyến cố định nhờ chất lượng phục vụ, tận tâm, tất cả vì khách hàng.

Đồng thời, mở rộng sang lĩnh vực du lịch biển với an toàn cho du khách là yêu cầu tiên quyết, hàng đầu.

Ngược lại, nếu đường bộ, đường biển và các dịch vụ du lịch được kết nối, doanh nghiệp có thể hình thành những hành trình thuận tiện hơn cho du khách.

Với Sơn Tùng, chúng tôi nhìn logistics du lịch theo hướng kết nối vận tải đường bộ với đường biển, kết nối phương tiện với tour và dịch vụ tại điểm đến. Khi đó, doanh nghiệp vận tải không chỉ làm nhiệm vụ "chở khách", mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị du lịch.

Với Công ty Sơn Tùng, hệ sinh thái sản phẩm du lịch biển đang được định hướng phát triển ra sao, thưa ông?

Ông Trần Sơn Tùng: Chúng tôi xác định phải đi từng bước, trên cơ sở năng lực thực tế. Trước hết là phương tiện phải bảo đảm chất lượng và an toàn; tiếp đến là tổ chức vận hành, đội ngũ thuyền viên, quy trình phục vụ. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp sẽ tăng cường liên kết với các đơn vị lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Mục tiêu là hình thành những sản phẩm có sự kết nối giữa vận tải đường bộ, vận tải đường biển và trải nghiệm tại điểm đến. Chẳng hạn, khách có thể đi xe khách đến địa phương, tiếp tục bằng cano, du thuyền để tham quan biển, sau đó kết nối với lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ trải nghiệm. Và tại mỗi điểm đến, chúng tôi đang trực tiếp xây dựng, liên kết để tổ chức các tour du lịch biển đảo, lặn ngắm san hô; tham quan đảo, ngắm hoàng hôn, trải nghiệm biển theo nhóm gia đình, doanh nghiệp... Quan điểm của chúng tôi là sản phẩm phải an toàn, thuận tiện, có trải nghiệm và tạo giá trị thực cho du khách.

Ca sĩ Kiều Oanh (Á quân Ngôi sao Phương Nam...) trong buổi trình diễn, chụp hình du lịch trên du thuyền Sơn Tùng.

Mở rộng không gian hoạt động, hướng đến vận tải đa phương thức

Du lịch Phú Quốc không còn xa lạ và đã được nhiều đơn vị khai thác, Công ty Sơn Tùng sẽ đến với thị trường này như thế nào?

Ông Trần Sơn Tùng: Phú Quốc là thị trường có nhiều tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ về phương tiện, nhân lực, sản phẩm và đối tác. Ngay những tháng cuối năm 2026 này, chúng tôi đưa thêm phương tiện cano, du thuyền đóng mới cùng hệ thống các phương tiện sẵn có vào khai thác tại Phú Quốc; đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch.

Với công ty Sơn Tùng không chỉ là đưa phương tiện đến một địa phương để khai thác; mà điều quan trọng hơn là phải kết nối phương tiện với hệ thống dịch vụ và sản phẩm du lịch tại địa phương để tạo thành chuỗi liên kết.

Phú Quốc cũng là cơ hội để Sơn Tùng học hỏi những mô hình tổ chức du lịch biển hiệu quả, từ đó hoàn thiện mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, an toàn tiếp tục là nguyên tắc xuyên suốt. Những nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp chống lật, chống chìm vừa qua cũng nhằm phục vụ mục tiêu này.

Vậy tầm nhìn dài hạn của Sơn Tùng đối với lĩnh vực vận tải và du lịch biển là gì?

Ông Trần Sơn Tùng: Chúng tôi xác định đây là chiến lược dài hạn và không phát triển bằng cách đơn thuần tăng số lượng phương tiện.

Từ nền tảng vận tải khách đường bộ, Sơn Tùng muốn từng bước xây dựng năng lực vận tải đa phương thức gắn với du lịch, trong đó đường bộ và đường biển hỗ trợ, bổ sung cho nhau.

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư phương tiện, nghiên cứu các giải pháp công nghệ nâng cao an toàn; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và dịch vụ; đồng thời phát triển những sản phẩm du lịch biển phù hợp với từng địa phương.

Xa hơn, chúng tôi mong muốn phương tiện vận tải không chỉ phục vụ việc đi lại mà trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Một hành trình có thể bắt đầu bằng xe khách, tiếp tục bằng cano hoặc du thuyền và kết nối với các dịch vụ tại điểm đến.

Nhưng trước hết, doanh nghiệp phải làm tốt những yếu tố căn bản: an toàn, chất lượng phương tiện, phải luôn nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ và trách nhiệm với khách hàng. Đây là nền tảng để Sơn Tùng mở rộng hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch biển trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông!