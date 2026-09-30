Thu thập kỷ vật, hiện vật gắn với Di tích lịch sử Địa đạo Long Phước

Các hiện vật, kỷ vật được trao tặng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ngày 30/9, Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận kỷ vật, hiện vật gắn liền với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước nhằm bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ nghiên cứu, chỉnh lý không gian trưng bày, phát huy bền vững giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước.

Đợt cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận hiện vật diễn ra từ nay đến hết ngày 30/11/2026. Sau đó, Bảo tàng-Thư viện luôn sẵn sàng mở cửa tiếp nhận mọi kỷ vật, tư liệu do các tổ chức, cá nhân trao gửi.

Giám đốc Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Công Sơn kêu gọi các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; cán bộ, chiến sỹ đơn vị lực lượng vũ trang (Ban Chỉ huy Quân sự địa phương, các đơn vị truyền thống như Tiểu đoàn D445, Đại đội C20, C34...); cơ quan, tổ chức, đoàn thể, nhà sưu tập tư nhân cùng đông đảo người dân phường Tam Long cũng như khắp mọi miền đất nước còn lưu giữ các kỷ vật, hiện vật trao tặng lại Bảo tàng.

Mỗi kỷ vật chiến trường, dẫu nhỏ bé, nếu chỉ lưu giữ trong phạm vi gia đình thì đó là kỷ niệm riêng, là niềm thương nhớ của một mái nhà, nhưng khi được trao gửi về với Bảo tàng và Di tích Địa đạo Long Phước, kỷ vật ấy sẽ được ‘hồi sinh,’ trở thành tài sản vô giá của lịch sử, hòa chung vào ký ức hào hùng của quê hương đất nước.

Đơn vị sẽ tập trung vận động, thu thập 4 nhóm tư liệu, kỷ vật, hiện vật chính gồm: nhóm kỷ vật, trang thiết bị và vũ khí chiến đấu; Nhóm dụng cụ đào đắp, phòng ngự và nông cụ ngụy trang; nhóm đồ dùng sinh hoạt và hiện vật hậu cần; nhóm tư liệu, hiện vật khen thưởng (bao gồm các sổ lý lịch Đảng, đơn xin vào Đảng, thư tay, nhật ký, hồi ký, ảnh tư liệu đen trắng...

Anh hùng LLVTND, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 huyền thoại) trao tặng 2 khẩu súng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ngay tại buổi lễ, Ban tổ chức tiếp nhận nhiều hiện vật. Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) trao tặng 2 khẩu súng lịch sử (AK và M79) từng tiến vào giải phóng Sài Gòn trưa 30/4/1975 cùng 3 tập hồi ký chiến trường.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Văn Khánh trao tặng cuốn hồi ký ghi chép quá trình hình thành, chiến đấu của Địa đạo Long Phước. Thân nhân gia đình trao tặng bộ hồ sơ kỷ vật 65 năm tuổi Đảng của ông Nguyễn Minh Ninh từng chiến đấu tại địa đạo Long Phước; nhà sưu tầm Lý Thanh Bình trao tặng 2 mảnh thân súng và muỗng quân dụng của lực lượng Quân đội Australia từng để lại trên chiến trường Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hồng Minh (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bà Rịa) là nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia đào giao thông hào tại địa đạo đã trao tặng cuốn "Hồi ký của mẹ" (bà Lê Minh Nguyệt, nguyên cán bộ Phụ nữ tỉnh) và cuốn Lý lịch đảng viên của cha (ông Nguyễn Phúc Lợi).

Bà Mã Tuyết Mai, nguyên Cán bộ lão thành, trao kỷ vật của chồng mình (ông Nguyễn Minh Ninh) cho Bảo tàng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Bà chia sẻ những trang hồi ký và giấy tờ của cha mẹ bà được viết nên từ mồ hôi, xương máu trong những năm tháng gian khổ nhất. Hôm nay gửi lại cho Bảo tàng, gia đình mong muốn những ký ức thiêng liêng này sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước và truyền thống bám đất, giữ làng hào hùng của quân dân Long Phước.

Địa đạo Long Phước (nay thuộc phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh) là công trình quân sự độc đáo được quân và dân Long Phước bắt đầu đào từ đầu năm 1949 dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng địa phương.

Bằng các công cụ thô sơ như cuốc chim, xẻng búp sen, ky tre kéo đất và sự kiên trì đào khoét, hàng nghìn mét đường hầm trong lòng đất hình thành nên một hệ thống địa đạo liên hoàn xuyên qua 5 ấp.

Hệ thống địa đạo này đã trở thành "núm sữa" căn cứ cách mạng, che chở cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương kiên cường đánh bại hàng trăm trận càn quét khốc liệt của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ./.