Tháng 11, Đồng Nai tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Theo dự thảo kế hoạch, Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra trong tháng 11 với chủ đề: Hồn Việt - Sắc Đồng Nai - Vươn mình cùng đất nước. Tuần lễ sẽ có chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch đa dạng như: Không gian Hồn Việt - Sắc Đồng Nai; Bếp Việt - Vị Đồng Nai; trình diễn trang phục truyền thống; trưng bày triển lãm ấn phẩm xuất bản về văn hóa; trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam tại cơ sở lưu trú du lịch; giới thiệu, quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ… Dự kiến, lễ khai mạc tuần lễ diễn ra vào tối 24-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Lê Thị Ngọc Loan báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành, đơn vị, liên quan cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch; đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động liên quan đến tuần lễ. Trong đó có nội dung xác định quy mô tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị; xây dựng con đường di sản, biểu diễn trang phục truyền thống; bố trí không gian cho các đơn vị tổ chức hoạt động…

Tiến sĩ Trương Đức Cường, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai báo cáo thực hiện con đường di sản tại buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia tuần lễ thống nhất quy mô, nội dung hoạt động, phương án tổ chức các gian hàng trưng bày và sớm cung cấp thông tin cho các đơn vị triển khai thực hiện. Sở Công thương chuẩn bị sản phẩm gốm phục vụ trưng bày, trang trí dọc tuyến đường trình diễn thời trang; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Các hoạt động trong tuần lễ phải gắn với những giá trị văn hóa đặc trưng của Đồng Nai. Qua đó, tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa địa phương, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao hình ảnh, vị thế của Đồng Nai.