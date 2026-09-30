Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Lào Cai; đại diện lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: Trường Hải).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Những vòng hoa mang dòng chữ thể hiện lòng biết ơn được dâng lên, bày tỏ sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho đất nước.

Các đại biểu và nhân dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Trường Hải).

Đọc lời điếu tại buổi lễ, ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong các cuộc kháng chiến, nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Lào Cai cùng những người con từ mọi miền đất nước đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ biên cương, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Những cống hiến, hy sinh đó luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Trường Hải).

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh mà còn là tình cảm, đạo lý và nghĩa tình của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đọc lời điếu (Ảnh: Trường Hải).

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời tiếp tục quan tâm, huy động các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ còn nằm lại ở những nơi chưa được xác định trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Trường Hải)

Đại diện gia đình liệt sĩ Lý A Tờ xúc động khi đón người thân trở về sau nhiều năm mong mỏi. Gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, chính quyền địa phương, các lực lượng tìm kiếm và Nhân dân đã góp phần tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Lào Cai đã huy động các lực lượng và Nhân dân tham gia rà soát thông tin, tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Trường Hải).

Theo số liệu của tỉnh, đến nay Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập 90 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 8 trường hợp; hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng phối hợp với cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân thu thập, xác minh nhiều nguồn tin liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Những thông tin này góp phần xác định các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Lựu lượng chức năng thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Trường Hải)

71 hài cốt liệt sĩ được truy điệu lần này là kết quả của quá trình tìm kiếm, khai quật trong thời gian qua. Trong đó, 45 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và 26 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng. Các hài cốt được quy tập tại khu vực Đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức di quan (Ảnh: Trường Hải)

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về các nghĩa trang để tiến hành an táng. Lễ an táng được thực hiện trang nghiêm, thành kính, với sự tham gia của các lực lượng và đại diện thân nhân, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương.

Trước đó, chiều 29/9, tỉnh Lào Cai tổ chức di quan 71 hài cốt liệt sĩ về Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường, chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về các nghĩa trang để tiến hành an táng (Ảnh: Trường Hải).

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được Lào Cai phối hợp với Quân khu 2 và các cơ quan chức năng triển khai. Tỉnh cũng tiếp tục chăm lo người có công, thân nhân liệt sĩ và quản lý, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ là dịp để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn lại.

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