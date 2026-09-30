5 món xào lá lốt lạ miệng, thơm ngon và nhiều dinh dưỡng

Nội dung 1. Thịt bò xào lá lốt 2. Măng xào lá lốt 3. Trứng gà xào lá lốt 4. Ốc nhồi xào lá lốt, tía tô 5. Nấm xào lá lốt (món chay)

Lá lốt không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mà còn là một vị thuốc trong y học cổ truyền, có tác dụng ôn trung, tán hàn, hạ khí và giảm đau. Trong bữa ăn hằng ngày, kết hợp lá lốt vào các món xào không chỉ giúp tăng vị thơm ngon mà hỗ trợ giảm đau xương khớp và tiêu hóa tốt hơn.

1. Thịt bò xào lá lốt

Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt đạm của thịt bò và hương thơm đặc trưng của lá lốt.

Thịt bò giàu sắt và protein giúp tái tạo máu, kết hợp với lá lốt giúp tăng cường lưu thông khí huyết, giảm tình trạng mỏi cơ và lạnh tay chân.

Cách chế biến: Thịt bò thái mỏng, ướp chút tỏi băm, hạt nêm, dầu ăn và tiêu trong 15 phút. Phi thơm tỏi, xào thịt bò trên lửa lớn cho vừa chín tới thì trút ra đĩa. Tiếp tục cho lá lốt thái rối vào đảo nhanh khoảng 30 giây rồi trút thịt bò vào đảo đều, tắt bếp ngay để giữ độ mềm ngọt.

2. Măng xào lá lốt

Món măng xào lá lốt.

Sự kết hợp này giúp tăng độ ngon nhờ vị giòn ngọt nhẹ của măng quyện với mùi thơm nồng của lá lốt.

Măng tươi chứa hàm lượng chất xơ dồi dào giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol. Tính ấm của lá lốt giúp trung hòa tính hàn tự nhiên của măng, tránh gây đầy bụng hay lạnh bụng.

Cách chế biến: Măng củ bóc sạch vỏ, thái mỏng, luộc thật kỹ qua 2 - 3 lần nước để loại bỏ độc tố và vị đắng, sau đó vắt ráo. Phi thơm hành khô, cho măng vào xào săn, nêm gia vị vừa ăn. Khi măng đã thấm vị, thả lá lốt thái to vào đảo đều tay cho chín tới rồi tắt bếp.

3. Trứng gà xào lá lốt

Món trứng gà xào lá lốt chế biến nhanh gọn và giàu dinh dưỡng, thích hợp cho những ngày bận rộn.

Trứng gà cung cấp nguồn đạm hoàn chỉnh kết hợp với lá lốt tạo thành món ăn lạ miệng và giúp ấm bụng, bồi bổ sức khỏe.

Cách chế biến: Trứng gà đánh tan cùng chút nước mắm, tiêu và hành khô băm nhỏ. Lá lốt rửa sạch, thái sợi nhỏ. Phi thơm hành, cho lá lốt vào đảo sơ rồi trút phần trứng đã đánh vào xào nhanh tay trên lửa vừa đến khi trứng chín tơi, quyện đều với lá lốt là hoàn thành.

4. Ốc nhồi xào lá lốt, tía tô

Sự kết hợp giữa thịt ốc giòn sần sật và lá lốt tạo nên món ăn hấp dẫn, đậm đà, chuẩn vị ẩm thực miền Bắc.

Thịt ốc giàu canxi và đạm nhưng có tính lạnh. Việc xào ốc cùng lá lốt và tía tô không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn giúp giải hàn, ấm bụng và bổ xương khớp.

Cách chế biến: Ốc khêu lấy thịt, làm sạch với muối và chanh cho hết nhờn. Ướp thịt ốc với chút gia vị, hành, tỏi, nghệ băm. Phi thơm hành tỏi, xào ốc trên lửa lớn cho chín tới. Cuối cùng, thêm lá lốt và tía tô thái sợi vào đảo đều rồi tắt bếp.

5. Nấm xào lá lốt (món chay)

Món này cũng rất lạ miệng, phù hợp với những ai thích bữa ăn thanh nhẹ hoặc ăn chay (thay thế cho các món thịt đỏ).

Các loại nấm rất giàu đạm, chất xơ, vitamin D... kết hợp với tinh dầu kháng khuẩn tự nhiên của lá lốt giúp bảo vệ đường hô hấp và tăng cường sức đề kháng.

Cách chế biến: Nấm làm sạch, ngâm nước muối loãng rồi vắt nhẹ, cắt miếng vừa ăn. Phi thơm hành, cho nấm vào xào trên lửa lớn để nấm không bị ra quá nhiều nước. Nêm chút hạt nêm chay, nước tương. Khi nấm chín, cho lá lốt thái to bản vào đảo nhanh rồi múc ra đĩa.

Lưu ý: Khi làm các món xào lá lốt, nên chọn lá lốt bánh tẻ (không quá già cũng không quá non), lá có màu xanh đậm vừa phải. Do lá lốt chứa nhiều tinh dầu dễ bay hơi nên cho lá lốt vào bước cuối cùng, đảo nhanh trên bếp không quá 1 phút để món xào thơm ngon, giữ được hương vị lẫn dưỡng chất.