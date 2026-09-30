Lắng nghe lịch sử giữa trùng khơi

Chạm vào ký ức ở “địa ngục trần gian”

Trong không khí linh thiêng của Côn Ðảo, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, nơi yên nghỉ của 1.922 liệt sĩ; thắp hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và các anh hùng, liệt sĩ quê hương Cà Mau như: Trần Văn Thời, Lương Thế Trân cùng hàng ngàn liệt sĩ nơi đây.

Anh Ngô Minh Quyền, Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, xúc động khi nghe kể về Nghĩa trang Hàng Dương, trong số 1.922 ngôi mộ chỉ có 714 liệt sĩ được khắc tên, thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần, ý chí và bản lĩnh cách mạng của thế hệ cha ông. Theo anh Quyền, chuyến đi giúp ÐVTN nâng cao ý thức trách nhiệm, tiếp nối truyền thống trong học tập và công tác.

Ðoàn thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Rời Nghĩa trang Hàng Dương, đoàn đến Trại Phú Tường. Bước qua cánh cổng trại giam, tuổi trẻ Cà Mau như bước vào không gian ký ức. Qua lời thuyết minh cùng những hình ảnh, mô hình phục dựng tại khu “Chuồng cọp Pháp”, những hình thức tra tấn, đàn áp tù nhân được tái hiện khiến người xem không khỏi xót xa. Nhưng vượt lên cảm giác đau đớn, ám ảnh là sự khâm phục trước tinh thần kiên trung, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm tại đây.

Tuổi trẻ Cà Mau thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, Côn Đảo.

Chị Hà Ngọc Thảo, Bí thư Ðoàn Thanh niên các cơ quan Ðảng tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Những trò tra tấn dã man của thực dân đối với các cô, các chú không từ ngữ nào tả hết, nhưng vượt lên trên đau đớn, các thế hệ đi trước vẫn giữ trọn lòng kiên trung với Ðảng. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi quê hương có những người anh hùng đã ngã xuống để thế hệ hôm nay có được nền hoà bình, độc lập”.

Bài học từ những người đi qua chiến tranh

Nếu những di tích giúp người trẻ nhìn thấy dấu tích của lịch sử thì cuộc gặp với những nhân chứng từng trải qua chiến tranh lại đưa quá khứ đến gần hơn bằng những câu chuyện rất thật.

Rời các địa điểm di tích, tuổi trẻ Cà Mau có dịp gặp cựu tù chính trị, thương binh Nguyễn Xuân Viên và vợ ông là bà Nguyễn Thị Tư. Tham gia du kích từ sớm, năm 1968, ông Viên bị địch bắt và đày ra Côn Ðảo, giam cầm cho đến ngày giải phóng. Thương tích còn hằn trên cơ thể là dấu tích của những năm tháng bị địch tra tấn. Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1981, ông và vợ quyết định ở lại, gắn bó cuộc đời với Côn Ðảo. Chỉ vào đôi chân mang nhiều di chứng, ông Viên xúc động cho biết, những vết thương, di chứng này chưa là gì so với nỗi đau nhiều đồng đội từng trải qua trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Côn Ðảo.

Tuổi trẻ Cà Mau gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện đấu tranh tại nhà tù Côn Ðảo từ cựu tù chính trị, thương binh Nguyễn Xuân Viên và vợ ông - bà Nguyễn Thị Tư.

Chị Nguyễn Thuý Huỳnh, Bí thư Xã đoàn Trí Phải, khẳng định những câu chuyện lịch sử sống động từ người cựu tù chính trị tiếp thêm động lực, giúp lực lượng ÐVTN nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước.

Tìm về những địa chỉ đỏ, tận mắt chứng kiến dấu tích của một thời khốc liệt và lắng nghe câu chuyện từ những người từng trải qua chiến tranh, các bạn trẻ không chỉ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hoà bình, độc lập mà còn trân quý sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Từ đó, mỗi người tự nhắc mình về trách nhiệm học tập, rèn luyện, cống hiến, tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà thế đi trước đã vun đắp.