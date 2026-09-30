Cách làm nước mắm trộn gỏi với chanh tỏi ớt đơn giản, ai cũng làm được

Nguyên liệu chuẩn bị

- Ớt: 3-4 quả, tùy theo khẩu vị

- Tỏi: 1 củ

- Chanh: 2-3 quả

- Nước mắm: 4 muỗng canh

- Đường: 3-4 thìa tùy theo khẩu vị

Nguyên liệu làm nước mắm trộn gỏi rất đơn giản. Ảnh: AI

Cách làm nước mắm trộn gỏi với chanh tỏi ớt

Sau khi đã hiểu rõ vai trò của từng nguyên liệu, hãy cùng bắt tay vào thực hiện công thức nước mắm trộn gỏi chuẩn vị, đảm bảo ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon.

Sơ chế nguyên liệu

Tỏi ớt: Lấy 10 quả ớt bỏ sạch hạt rồi đem băm nhỏ cùng 5 tép tỏi khô.

Chanh tươi: Với 3 quả chanh, bạn đem lăn nhẹ vài vòng trên thớt để dễ vắt và giảm bớt độ đắng the từ vỏ. Sau đó cắt đôi, vắt lấy phần nước cốt và lọc bỏ hạt.

Pha nước mắm trộn gỏi

Cho vào bát các gia vị theo tỷ lệ: 3 muỗng canh nước cốt chanh, 4 muỗng canh nước mắm ngon, 4 muỗng canh đường và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt.

Trút toàn bộ phần tỏi ớt đã băm nhỏ vào rồi khuấy đều tay cho đến khi các gia vị tan hết. Lưu ý, bạn hoàn toàn có thể gia giảm tỷ lệ sao cho hợp với hương vị yêu thích của gia đình.

Thành phẩm

Nước mắm trộn gỏi chanh tỏi ớt sau khi hoàn thành có màu sắc cực kỳ bắt mắt, nổi bật với hương thơm nồng nàn từ tỏi tươi và ớt băm. Nước sốt sở hữu vị chua - cay - mặn - ngọt bùng nổ, hòa quyện đậm đà. Bạn có thể dùng công thức này để làm gỏi gà, gỏi vịt hay bất kỳ món nộm nào cũng đều thơm ngon, chuẩn vị nhà hàng.

Thành phẩm nước mắm trộn gỏi đậm đà, trộn món nào cũng ngon. Ảnh: AI

Bí quyết để nước mắm trộn gỏi thêm hấp dẫn

Để chén nước mắm trộn gỏi của bạn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt và đậm đà hơn, hãy lưu ý những bí quyết sau:

Chọn nguyên liệu tươi ngon: Đây là nguyên tắc vàng trong mọi công thức nấu ăn. Chanh, tắc phải tươi, mọng nước. Tỏi, ớt phải chắc, không bị héo hay mốc. Nước mắm phải là loại ngon, có nguồn gốc rõ ràng. Nguyên liệu tươi sẽ mang lại hương vị tự nhiên và thơm ngon nhất.

Tỷ lệ vàng cho hương vị hài hòa: Tỷ lệ 1:1:1:1 (nước mắm: đường: chanh: nước lọc/nước dừa) thường được xem là tỷ lệ "vàng" cho nước mắm trộn gỏi cơ bản. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo khẩu vị riêng hoặc loại gỏi mà bạn đang làm.

Mẹo nhỏ giúp tỏi ớt nổi đẹp: Để tỏi và ớt băm nổi đều trên bề mặt chén nước mắm, tạo vẻ đẹp hấp dẫn, bạn có thể áp dụng mẹo sau: Sau khi pha xong phần nước mắm chua ngọt, hãy cho tỏi và ớt băm vào sau cùng, không khuấy quá mạnh. Một cách khác là băm tỏi ớt thật nhuyễn, sau đó dùng một ít đường hoặc nước cốt chanh xóc nhẹ tỏi ớt trước khi cho vào nước mắm, giúp chúng nhẹ hơn và dễ nổi.

Điều chỉnh độ chua ngọt theo khẩu vị: Mỗi người có một khẩu vị riêng. Đừng ngại nếm thử và điều chỉnh. Nếu bạn thích vị chua đậm, hãy thêm chút chanh. Nếu thích ngọt hơn, thêm đường. Quan trọng nhất là chén nước mắm phải phù hợp với sở thích của người thưởng thức và làm tôn lên hương vị của món gỏi.