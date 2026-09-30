Sắp diễn ra Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, năm 2026

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến thông tin về việc tổ chức Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22

Theo Ban Tổ chức, với quy mô gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung 120 m2, với sự tham gia của trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố, bao gồm: Phú Thọ, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Nghệ An, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, thành phố Hải Phòng, Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng.

Hội chợ nhằm tôn vinh văn hóa làng nghề; quảng bá các mô hình làng nghề độc đáo; khuyến khích nghệ nhân nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã theo thị hiếu hiện đại; khẳng định chất lượng sản phẩm OCOP, đưa thương hiệu thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới. Đồng thời là cầu nối đưa sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và đạt chứng nhận OCOP đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến cho biết, đây là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Sản phẩm trưng bày đều đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, điển hình. Ảnh: Minh Anh

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, Trưởng phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Nguyễn Hồng Việt, cho biết đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đồng thời chuỗi 3 sự kiện, trong cùng không gian và có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành một chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế nông thôn.

Trong đó, Hội chợ Làng nghề Việt Nam là không gian trung tâm để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và chủ thể OCOP trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm du lịch, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tôn vinh tài năng, sự sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, đồng thời giới thiệu những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, văn hóa và kinh tế tiêu biểu đến công chúng và thị trường.

Sự kết nối giữa ba hoạt động hướng tới hình thành một chuỗi giá trị khép kín từ bảo tồn nghề truyền thống - sáng tạo sản phẩm - quảng bá, trải nghiệm - phát triển du lịch - kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của các làng nghề, tạo cơ hội để sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và các điểm đến du lịch nông thôn tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp, đối tác và du khách; từng bước chuyển những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, Ban Tổ chức phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, giúp các cơ sở làng nghề tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn. Sản phẩm tại Hội chợ sẽ được ứng dụng mã QR để khách tham quan dễ dàng tra cứu nguồn gốc, thông tin sản phẩm.